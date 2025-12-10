#Казахстан в сравнении
Учеников начальных классов Астаны перевели на дистанционку 11 декабря

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 20:49 Фото: Zakon.kz
В Астане учащихся 0-4 классов первой смены перевели на дистанционный формат обучения 11 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 декабря сообщили в управлении образования столицы.


"В связи с ухудшением погодных условий 11 декабря 2025 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Ранее был назван регион Казахстана, на который обрушится 25-градусный мороз.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
