Учеников начальных классов Астаны перевели на дистанционку 11 декабря
В Астане учащихся 0-4 классов первой смены перевели на дистанционный формат обучения 11 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.
Об этом 10 декабря сообщили в управлении образования столицы.
"В связи с ухудшением погодных условий 11 декабря 2025 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
