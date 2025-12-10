Учеников начальных классов Астаны перевели на дистанционку 11 декабря

Фото: Zakon.kz

В Астане учащихся 0-4 классов первой смены перевели на дистанционный формат обучения 11 декабря 2025 года в связи с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 декабря сообщили в управлении образования столицы.

"В связи с ухудшением погодных условий 11 декабря 2025 года учащиеся 0-4 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении. Ранее был назван регион Казахстана, на который обрушится 25-градусный мороз.



