Общество

Назван регион Казахстана, на который обрушится 25-градусный мороз

зима, снегопад, двор, деревья, детская площадка, машины, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 17:34 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, что в предстоящий четверг, 11 декабря 2025 года, на большей части Казахстана ожидается непогода, сообщает Zakon.kz.

Как следует из прогноза, на одну из областей страны обрушатся сильные морозы, а на другую – очень сильный ветер.

  • Ночью на севере, в горных районах Алматинской области – сильный мороз -25°С.
  • Днем на северо-востоке Жамбылской области – очень сильный ветер 30 м/с и более.
"С ложбиной северо-западного циклона и связанными с ней атмосферными фронтальными разделами на большей части Казахстана прогнозируются снег, усиление ветра, туман, на западе, юге, востоке – метель, на юге, западе – гололед, на юго-западе – сильный снег".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно данным метеорологов, с северным антициклоном на севере, в центре Казахстана ожидается погода без осадков.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 17:34
Морозы уходят: Казахстан ждет потепление до +8°С

О том, когда в Алматы вернется тепло и чего ждать от погоды Астане и Шымкенту с 11 по 13 декабря 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
