Назван регион Казахстана, на который обрушится 25-градусный мороз

Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, что в предстоящий четверг, 11 декабря 2025 года, на большей части Казахстана ожидается непогода, сообщает Zakon.kz.

Как следует из прогноза, на одну из областей страны обрушатся сильные морозы, а на другую – очень сильный ветер.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской области – сильный мороз -25°С .

. Днем на северо-востоке Жамбылской области – очень сильный ветер 30 м/с и более.

"С ложбиной северо-западного циклона и связанными с ней атмосферными фронтальными разделами на большей части Казахстана прогнозируются снег, усиление ветра, туман, на западе, юге, востоке – метель, на юге, западе – гололед, на юго-западе – сильный снег". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Согласно данным метеорологов, с северным антициклоном на севере, в центре Казахстана ожидается погода без осадков.

