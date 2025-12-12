#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
520.02
608.79
6.57
Происшествия

На рейсе из Гуанчжоу в Алматы скончалась пассажирка

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 09:48 Фото: Zakon.kz
В Казнете распространяют информацию о смерти пассажирки на рейсе из Гуанчжоу в Алматы. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте подтвердили информацию, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным из соцсетей, трагедия произошла 11 декабря 2025 года.

"На борту самолета с Гуанжоу в Алматы умерла женщина. Я думаю, что на борту каждого самолета должен быть врач, который может оказывать первую помощь!" – говорится в публикации.

В ДП на транспорте уточнили, что по данному факту Линейным отделом полиции в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело:

"Предварительная причина смерти – хроническое заболевание. Обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение".

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Несколько дней назад произошла аналогичная трагедия. 10 декабря 2025 года на борту самолета, летевшего из Актобе в Алматы, пассажирке стало плохо. Спасти ее не удалось.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Самый зрелый жених Алматы заключил брак в 85 лет
10:12, Сегодня
Самый зрелый жених Алматы заключил брак в 85 лет
Пассажирка избила сотрудника FlyArystan в аэропорту Алматы
14:21, 15 января 2025
Пассажирка избила сотрудника FlyArystan в аэропорту Алматы
Пассажирка рейса Актау – Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке
05:59, 23 декабря 2024
Пассажирка рейса Актау – Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: