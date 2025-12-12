На рейсе из Гуанчжоу в Алматы скончалась пассажирка

В Казнете распространяют информацию о смерти пассажирки на рейсе из Гуанчжоу в Алматы. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) на транспорте подтвердили информацию, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным из соцсетей, трагедия произошла 11 декабря 2025 года.

"На борту самолета с Гуанжоу в Алматы умерла женщина. Я думаю, что на борту каждого самолета должен быть врач, который может оказывать первую помощь!" – говорится в публикации.

В ДП на транспорте уточнили, что по данному факту Линейным отделом полиции в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело:

"Предварительная причина смерти – хроническое заболевание. Обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение".

Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Несколько дней назад произошла аналогичная трагедия. 10 декабря 2025 года на борту самолета, летевшего из Актобе в Алматы, пассажирке стало плохо. Спасти ее не удалось.