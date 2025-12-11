Где сейчас в Казахстане проще всего найти работу: регионы-лидеры по вакансиям

В Министерстве труда и социальной защиты населения 11 декабря 2025 года рассказали о ситуации на рынке спроса и предложения работников, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, в ноябре на Электронной бирже труда Enbek.kz было размещено 101,1 тыс. вакансий, из них 73% – на позиции, требующие квалификации.

"По сравнению с предыдущим месяцем общее количество вакансий сократилось на 23%, в том числе по вакансиям, требующим квалификации, – на 26%", – отметили в Минтруда.

В свою очередь соискатели опубликовали 101,3 тыс. резюме, что на 11% меньше, чем в октябре.

Несмотря на общее снижение количества вакансий в ноябре, в ряде отраслей наблюдалась положительная динамика:

в горнодобывающей промышленности число вакансий увеличилось на 26% (+344) и достигло 1,7 тыс.

на 26% (+344) и достигло 1,7 тыс. в сфере административной деятельности – на 19% (+368), до 2,3 тыс.

в сельском хозяйстве – на 11% (+828), до 8,3 тыс.

в отрасли предоставления услуг по проживанию и питанию – на 2%, до 1,8 тыс. вакансий.

А наиболее значительное сокращение количества вакансий пришлось на сферу предоставления услуг по развлечению и отдыху – на 55% (-3 тыс.), до 2,4 тыс., государственное управление – на 40% (-3,4 тыс.), до 5,2 тыс., энергетику – на 38% (-1,5 тыс.), до 2,4 тыс. вакансий. В других отраслях снижение было более умеренным.

"Снижение количества вакансий связано с сезонным фактором – прежде всего за счет уменьшения потребности в работниках котельных установок после укомплектования персонала на предприятиях различных отраслей экономики в связи с наступлением отопительного сезона", – объяснили в ведомстве.

В региональном разрезе в ноябре снижение количества вакансий коснулось всех областей, за исключением Жетысу (+11%, до 2,7 тыс.). Наибольшее сокращение зафиксировано в Западно-Казахстанской (-4,7 тыс., до 3,7 тыс.), Жамбылской (-3,8 тыс., до 5 тыс.) и Атырауской (-2,5 тыс., до 4 тыс.) областях – на 124%, 75% и 61% соответственно.

Лидерами по числу размещенных вакансий стали Туркестанская область (11,1 тыс.), а также города Астана (9,3 тыс.) и Алматы (7,2 тыс.), на долю которых в сумме пришлось более четверти всех вакансий, опубликованных в ноябре.

Наиболее востребованными профессиями являлись:

медицинская(ий) сестра/брат – 1,9 тыс.

санитар(-ка) – 1,8 тыс.

воспитатель и водитель автомобиля – по 1,5 тыс. вакансий.

В ноябре в среднем наиболее высокие уровни заработной платы предлагались:

главным строителям (от 640 тыс. тенге и выше);

начальникам производственных участков (от 595 тыс. тенге);

авиационным диспетчерам (от 568 тыс. тенге и выше).

Самые высокие ожидания по заработной плате отмечались у соискателей на позиции:

пилота (в среднем 1,9 млн тенге);

руководителя IT-подразделения в коммерческих организациях и главного геолога (примерно по 1,2 млн тенге).

Подводя итог, в Минтруда отметили, что в ноябре 2025 года на Enbek.kz продолжилось снижение активности как работодателей, так и соискателей, что в первую очередь связано с сезонными корректировками. При этом отраслевая и квалификационная структура спроса и предложения существенно не изменились.

Между тем депутат Мажилиса 10 декабря 2025 года заявил о необходимости увеличения количества квот для трудовых мигрантов, так как в стране растет количество юридических лиц.