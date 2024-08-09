Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

По какой профессии сейчас легче найти работу в Казахстане

По какой профессии сейчас легче найти работу в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 09:56 Фото: pexels
В Министерстве труда и социальной защиты населения 9 августа 2024 года рассказали, в какой сфере работы в последнее время наблюдался высокий спрос на работников, сообщает Zakon.kz.

По данным Электронной биржи труда (ЭБТ), в июле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем число размещенных вакансий увеличилось на 11% (на 10 тыс. единиц), а количество актуальных резюме возросло на 49% (на 43,6 тыс. единиц). При этом вырос спрос на работников средней квалификации.

"Основную активность проявили предприятия в сферах образования, здравоохранения и прочих видов услуг, разместившие половину всех вакансий – 51,9 тыс. единиц. По сравнению с прошлым месяцем спрос на работников средней квалификации увеличился на 14% (на 6,1 тыс. вакансий)", – отмечается в сообщении Минтруда.

В разрезе регионов динамика активности работодателей разная. Так, в четырех регионах зафиксировано снижение спроса: в Жамбылской области – на 43% (2,9 тыс. вакансий), в Алматинской области – на 27% (1,6 тыс. вакансий), в Мангистауской области – на 1% (20 вакансий), а также в Шымкенте – на 9% (331 вакансия). А лидерами по вкладу в рост спроса стали Карагандинская область (19%, или 1,9 тыс. вакансий), Алматы (15%, или 1,5 тыс.) и Павлодарская область (14%, или 1,4 тыс. вакансий).

Наибольшим спросом у работодателей в июле пользовались:

  • водители автомобиля (2 тыс. вакансий при 2,3 тыс. резюме);
  • воспитатели (1,9 тыс. вакансий при 2,1 тыс. резюме);
  • медсестры (1,6 тыс. вакансий при 2 тыс. резюме).

При этом значительно вырос спрос на следующие профессии: швеи (+0,6 тыс. вакансий), учителя математики (+320 вакансий) и помощники воспитателя (+300 вакансий).

В июле наибольшую зарплату работодатели предлагали для главных строителей – в среднем от 731 тыс. тенге в месяц, главных агрономов (~576 тыс. тенге) и актуариев (начиная от 532 тыс. тенге). Высокие зарплатные ожидания демонстрировали соискатели на позиции капитана судна (в среднем от 1,7 млн тенге), врача МРТ (~1 млн тенге) и руководителей IT-подразделений коммерческих предприятий (~992 тыс. тенге).


"Таким образом, в июле 2024 года на Электронной бирже труда наблюдался заметный рост активности как со стороны работодателей, так и соискателей, особенно в сферах образования и здравоохранения. Увеличение спроса на работников средней квалификации и рост предложений со стороны высококвалифицированных специалистов свидетельствуют о меняющихся потребностях на рынке труда", – резюмировали в Минтруда.

8 августа мы писали о том, какие зарплаты сейчас предлагают работодатели в разных сферах деятельности.

Читайте также

Алматы, тучи, дождливая погода, вид на город
Долгожданная прохлада придет в Казахстан
В Карагандинской области стало больше возможностей
В Карагандинской области стало больше возможностей получить новую профессию
Разместил цитаты поэта в Поиске и посчитал объекты с его именем в Картах
В честь Дня Абая Yandex Qazaqstan разместил цитаты поэта в Поиске и посчитал объекты с его именем в Картах
Ирина Капитанова
МТСЗН РК Казахстан 2024 год Трудоустройство Работа
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лиза Арзамасова и Илья Авербух на фото
Лиза Арзамасова и Илья Авербух раскрыли пол и имя второго ребенка
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
В Минтруда сделали заявление о новой спецвыплате в 140 тысяч тенге
Елдос Сметов
Елдосу Сметову вручили ключи еще от одного автомобиля
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Пятая жена Петросяна высказалась о чувствах в браке с юмористом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: