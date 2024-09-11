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По какой профессии сейчас легче найти работу в Казахстане

Школьники, ученики, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 09:51 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Казахстане на Электронной бирже труда в августе 2024 года наблюдался повышенный спрос на специалистов сферы образования. Об этом 11 сентября заявили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН), сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что в августе на Электронной бирже труда Enbek.kz было размещено 131,8 тыс. вакансий и 129 тыс. резюме.

За месяц количество вакансий возросло на 26% (27,4 тыс.), а количество резюме сократилось на 3% (3,5 тыс.).

Примечательно, что заметный рост спроса пришелся на высококвалифицированные кадры в сфере образования.

"Это можно связать с наступлением нового учебного сезона. От организаций общего и среднего образования было размещено более 15 тыс. вакансий. В числе наиболее востребованных профессий оказались учителя математики (3,3 тыс. вакансий), воспитатели (3 тыс.), учителя начальных классов (2,3 тыс.), русского языка и литературы (2,2 тыс. вакансий)".Пресс-служба МТСЗН РК

В то же время на 10% увеличился спрос на специалистов средней квалификации (48,9 тыс. вакансий), тогда как для неквалифицированного труда этот показатель сократился на 4% (30 тыс. вакансий).

Также сказано, что количество вакансий в регионах возросло повсеместно, за исключением Северо-Казахстанской области, где наблюдается сокращение на 99 единиц.

"Наибольший рост вакансий зафиксирован в Алматинской области, где их число увеличилось на 98% (на 4,2 тыс.), Жамбылской (на 84%, +3,2 тыс.) и Западно-Казахстанской (на 55%, +2,2 тыс.) областях. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в густонаселенных мегаполисах – в Астане (11,4 тыс. вакансий) и Алматы (9,1 тыс.), а также в промышленной Карагандинской области (10,8 тыс. вакансий)".Пресс-служба МТСЗН РК

В заключении говорится о том, что наиболее высокие ожидания по заработной плате исходили от соискателей на должность финансового директора (от 1,1 млн тенге, 32 резюме), руководителей IT-подразделений (1 млн тенге, 9 резюме) и машиниста насосной станции нефтегазового сектора (от 975 тыс. тенге, 4 резюме).

Ранее министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова высказалась о возможности сокращения рабочего времени. Казахстанцы жалуются, что из-за введения единого часового пояса стало рано темнеть. Ее ответ можно прочитать по этой ссылке.

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