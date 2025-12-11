#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы стартует программа патриотических событий к памятным датам декабря

люди, цветы, памятник, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 09:17 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы утвержден план мероприятий, посвященных Дню Независимости Казахстана и 39-летию декабрьских событий. Основная цель мероприятий – укрепление патриотического воспитания среди молодежи, формирование уважения к национальной истории и героическим страницам страны, сообщает Zakon.kz.
В преддверии 16-17 декабря в государственных учреждениях, городских библиотеках и образовательных организациях пройдут тематические встречи, патриотические и литературно-музыкальные вечера, круглые столы, исторические и информационные часы, лекции, литературные чтения, а также другие мероприятия, посвященные значимым датам.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В эти же дни состоится традиционная церемония возложения цветов к монументу Независимости на площади Республики и памятнику "Тәуелсіздік таңы" с участием руководства города, депутатов городского маслихата, членов Общественного совета, участников событий 1986 года, представителей этнокультурных объединений и городской молодежи.

17 декабря во всех восьми районах города будет организован поминальный обед в память о жертвах событий декабря 1986 года.

Кроме того, акиматом города реализуются четыре государственных социальных проекта, направленных на популяризацию гражданского подвига участников декабрьских событий, а также на укрепление чувства патриотизма среди молодежи.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках проектов планируется проведение благотворительных акций, спортивных турниров, творческих и патриотических мероприятий, тематических конференций и конкурсов.

Мероприятия направлены на сохранение исторической памяти, уважение к подвигу поколения, боровшегося за независимость, и передачу этих ценностей молодому поколению.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
