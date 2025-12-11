В Алматы стартует программа патриотических событий к памятным датам декабря
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В эти же дни состоится традиционная церемония возложения цветов к монументу Независимости на площади Республики и памятнику "Тәуелсіздік таңы" с участием руководства города, депутатов городского маслихата, членов Общественного совета, участников событий 1986 года, представителей этнокультурных объединений и городской молодежи.
17 декабря во всех восьми районах города будет организован поминальный обед в память о жертвах событий декабря 1986 года.
Кроме того, акиматом города реализуются четыре государственных социальных проекта, направленных на популяризацию гражданского подвига участников декабрьских событий, а также на укрепление чувства патриотизма среди молодежи.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В рамках проектов планируется проведение благотворительных акций, спортивных турниров, творческих и патриотических мероприятий, тематических конференций и конкурсов.
Мероприятия направлены на сохранение исторической памяти, уважение к подвигу поколения, боровшегося за независимость, и передачу этих ценностей молодому поколению.