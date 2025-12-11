Утверждены правила использования техсредств для фиксации правонарушений на транспорте

Министр транспорта приказом от 5 декабря 2025 года внес изменения в Правила использования технических средств для фиксации фактов совершения административных правонарушений и действий должностных лиц органов транспортного контроля, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции и устанавливают порядок использования интеллектуального прибора наблюдения.

Интеллектуальный прибор наблюдения предназначен для сбора доказательной базы при выявлении потенциальных правонарушителей и пресечении административных правонарушений в области автомобильного транспорта и передачи формализованной информации в Ситуационный центр и посты транспортного контроля в режиме реального времени.

Интеллектуальный прибор наблюдения интегрируется с информационно – аналитической системой транспортной базы данных при соблюдении требований Правил интеграции объектов информатизации "Электронного правительства".

В случае технической неисправности (в том числе потери сигналов каналов связи для онлайн передачи данных) интеллектуальный прибор наблюдения сохраняет данные в автоматическом режиме в локальной памяти, после налаживания канала передачи данных – передает информацию с указанием режима реального времени.

Передача данных осуществляется посредством интеграции информационной системы поста транспортного контроля с информационной системой уполномоченного органа в сфере транспортного контроля.

Мобильный интеллектуальный прибор наблюдения устанавливается на автотранспортном средстве, стационарный интеллектуальный прибор наблюдения – на автомобильных дорогах общего пользования.

Каждому интеллектуальному прибору наблюдения присваивается инвентарный номер для учета в работе при выдаче, приемке прибора и выгрузке информационных данных.

В случае неисправности интеллектуального прибора наблюдения сотрудник инспекции незамедлительно уведомляет об этом руководителя отдела и дежурного Ситуационного центра.

Контроль за сохранностью и работоспособностью интеллектуального прибора наблюдения осуществляется руководителем отдела.

Также правила устанавливают порядок использования видеожетонов для фиксации фактов совершения административных правонарушений и действий должностных лиц органов транспортного контроля.

Ношение и запись видеожетона сотрудниками инспекции осуществляется с момента заступления и до завершения дежурства на постах транспортного контроля, на дежурство в местах доставки товаров, проведения проверок пассажирских поездов, осмотров судов (маломерных судов), а также профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановых проверок в области железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

При приемке видеожетона сотрудник инспекции убеждается в точности установленной даты и времени, а также в достаточном уровне заряда аккумуляторной батареи для несения службы.

В период осуществления дежурства, проведения проверок пассажирских поездов, осмотров судов (маломерных судов), а также профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановых проверок в области железнодорожного, автомобильного и водного транспорта использует полученный видеожетон с точной установленной датой и временем.

Производство аудио- и видеозаписи при неточной установленной в видеожетоне даты и времени не допускается.

Сотрудником инспекции запись производится для обеспечения сбора качественной доказательной базы при пресечении правонарушений и включается с момента заступления на дежурство на постах транспортного контроля, на дежурство в местах доставки товаров, начала проверки пассажирского поезда, осмотра судна (маломерного судна) или профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля либо внеплановых проверок в области автомобильного, железнодорожного и водного транспорта и выключается после их завершения.

Видеожетон закрепляется в области груди ближе к плечевому суставу, не создавая помех действиям сотрудника инспекции, а также на видеожетоне указывается надпись "Внимание! Ведется аудио- и видеозапись".

В процессе ведения аудио- и видеозаписи производится фиксация всех действий сотрудника инспекции, правонарушителя, а также других лиц, создающих препятствия в выполнении сотрудниками инспекции служебных обязанностей.

В случае невозможности осуществления аудио- и видеозаписи ввиду неисправности видеожетона сотрудник Инспекции незамедлительно уведомляет об этом дежурного Ситуационного центра и до устранения неисправности или подзарядки аккумуляторных батарей видеожетонов использует другие технические средства аудиовидеозаписи.

Видеозаписи с других технических средств в конце смены передаются руководителю отдела для ведения учета и хранения.

Сохранность и содержание видеожетонов в исправном состоянии обеспечивается сотрудниками Инспекции во время осуществления контроля.

Подзарядка аккумуляторных батарей производится сотрудниками Инспекции перед началом и в конце дежурства на постах транспортного контроля, местах доставки товаров, в пассажирском поезде, до проведения осмотра судна (маломерных судов), а также при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановых проверок в области железнодорожного и автомобильного и водного транспорта, но не менее 1 часа, в случае необходимости в отведенное им время для отдыха и приема пищи.

Руководитель отдела обеспечивает работоспособность видеожетонов.

Прием-передача видеожетонов, используемых на посту транспортного контроля, осуществляются с внесением сведений в Акт о приеме-передаче оборудований и имущества ПТК.

Сохранность видеожетона и других технических средств, предназначенных для ведения аудиовидеозаписи, обеспечивается руководителем Инспекции.

Обеспечение приемки и выгрузки для учета и хранения данных аудио- и видеозаписей, произведенных с применением видеожетонов и других технических средств, предназначенных для ведения аудиовидеозаписи, приказом руководителя Инспекции возлагается на руководителя отдела (на период его отсутствия – на лицо, его замещающее), а также на заместителя руководителя Инспекции (при его наличии, на период его отсутствия – на лицо, его замещающее).

Приемка и выгрузка данных аудио- и видеозаписей с видеожетонов и других технических средств, предназначенных для ведения аудиовидеозаписи, осуществляется на персональном компьютере, имеющем необходимый объем памяти для хранения, закрепленного за руководителем отдела в электронных папках в хронологическом порядке.

При передаче видеоданных для хранения должностное лицо, осуществляющее фиксацию, обеспечивает достоверность и полноту данных.

Архивное хранение записей производится в течение одного года со дня учета.

Контроль за архивным хранением записей осуществляют руководитель и заместитель руководителя Инспекции.

При проведении предсменного инструктажа руководитель отдела под роспись выдает электронный носитель (USB флеш-накопитель) и другие технические средства, предназначенные для ведения аудиовидеозаписи, с инвентарными номерами каждому сотруднику Инспекции, заступающему на дежурство на постах транспортного контроля и местах доставки товаров, а также перед проверкой пассажирских поездов, осмотров судна (маломерного судна), профилактическим контролем с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановой проверкой в области железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

Аудио- и видеозапись с видеожетонов предоставляется по запросу Комитета.

Руководитель отдела осуществляет выгрузку аудио- и видеозаписи и предоставляет сотруднику Инспекции для работы при наличии письменного указания руководства Инспекции или Комитета.

Контроль за доступом к аудио- и видеоданным осуществляет руководитель отдела.

Указывается, что доступ к аудио- и видеозаписям имеет только руководитель отдела.

Сотрудник Инспекции обеспечивает:

копирование записей с видеожетонов посредством ноутбука либо компьютера поста транспортного контроля на USB флеш-накопитель за 30 минут до завершения дежурства.

При недостаточности памяти видеожетона сотрудник Инспекции уведомляет об этом дежурного Ситуационного центра;

передачу USB флеш-накопителя с сохраненными записями руководителю отдела, не позднее 24 часов после окончания дежурства.

Руководитель отдела вносит записи о передаче USB флеш-накопителя и приеме аудио- и видеозаписей, сохраненных в USB флеш-накопителе в соответствующем журнале передачи USB флеш-накопителя и приеме записей, сохраненных в USB флеш-накопителе.

Сотрудник инспекции не допускает отключение видеожетона во время выполнения служебных действий, воспрепятствованию ведения аудио- и видеозаписи, а также самовольное удаление имеющейся записи с видеожетона, USB флеш-накопителя.

В случае отсутствия аудио- и видеозаписи фактов совершения административных правонарушений и действий должностных лиц органов транспортного контроля, руководитель отдела вносит служебную записку на имя руководства инспекции и направляет материалы в кадровую службу для рассмотрения вопроса о дисциплинарных мерах в отношении сотрудника.

Не допускается использование видеожетона и информации в корыстных или иных целях, не связанных со служебной деятельностью.

Также говорится, что сотрудник Инспекции бережно относится к видеожетону не допускает его утрату, порчу, не передает его другим лицам, при нарушении указанных требований должностное лицо (сотрудник) возмещает причиненные убытки в полном объеме.

Приказ вводится в действие с 21 декабря 2025 года.