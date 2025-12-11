⁠Сколько денег приносит бюджету новый аэропорт Шымкента

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года рассказал, что даст модернизация воздушной гавани города, передает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков напомнил, что новый терминал построен за частные инвестиции авиакомпании Scat Airlines. Земли под аэропортом и вокруг него были переданы в доверительное управление данной авиакомпании со сроком на 10 лет.

"Бывший аэропорт Шымкента тоже передали под управление. Потому что это повлияет на инфраструктурный рост в целом и поможет превращению конкретно нашего региона в один из центральных транспортно-логистических хабов. Касательно взлетно-посадочной полосы – работы уже начались, планируем сдать в 2027 году", – добавил аким.

Он также рассказал, сколько денег приносит бюджету данный проект.

"Авиакомпания платит дивиденды. Учитывая, что они в прошлом году только запустили терминал, и некоторые части, включая, например, Duty Free, vip-зону, еще до конца не завершены. Работа ведется. Я знаю, что компания ведет переговоры. В данное время компания платит дивиденды в размере 91 млн тенге. И эта сумма однозначно будет расти по мере функционирования терминала и в целом аэропорта", – подчеркнул глава города.

Ранее аким Шымкента Габит Сыздыкбеков прокомментировал случай, когда четыре авто провалились на дороге в яму.