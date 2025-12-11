Четыре авто провалились в асфальт: аким Шымкента рассказал, кто и какое наказание получил
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года прокомментировал случай, когда четыре авто провалились на дороге в яму, передает корреспондент Zakon.kz.
Габит Сыздыкбеков заявил, что на этом участке инженерные работы проводила частная компания "Водные ресурсы-Маркетинг".
"После завершения положили асфальт, но из-за того, что работа была проведена некачественно, машины провалились. Полностью компания оштрафована. Расходы по восстановлению транспортных средств были за их счет", – отметил он.
Аким признал наличие в городе проблем с дорожной инфраструктурой.
"Но постепенно шаг за шагом мы модернизируем, где-то меняем трубы, дорожное покрытие. У нас 30 тыс. улиц. Мы положили асфальт на 250 км по городу в 2024 году", – резюмировал глава города.
Ранее сообщалось, что комплексная программа обновления транспортной инфраструктуры стартовала в Шымкенте в 2024 году. Она охватывает не только строительство дорог и развязок, но и модернизацию остановок, систем безопасности и освещения.
