Четыре авто провалились в асфальт: аким Шымкента рассказал, кто и какое наказание получил

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года прокомментировал случай, когда четыре авто провалились на дороге в яму, передает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков заявил, что на этом участке инженерные работы проводила частная компания "Водные ресурсы-Маркетинг". "После завершения положили асфальт, но из-за того, что работа была проведена некачественно, машины провалились. Полностью компания оштрафована. Расходы по восстановлению транспортных средств были за их счет", – отметил он. Аким признал наличие в городе проблем с дорожной инфраструктурой. "Но постепенно шаг за шагом мы модернизируем, где-то меняем трубы, дорожное покрытие. У нас 30 тыс. улиц. Мы положили асфальт на 250 км по городу в 2024 году", – резюмировал глава города. Ранее сообщалось, что комплексная программа обновления транспортной инфраструктуры стартовала в Шымкенте в 2024 году. Она охватывает не только строительство дорог и развязок, но и модернизацию остановок, систем безопасности и освещения.

