Общество

Четыре авто провалились в асфальт: аким Шымкента рассказал, кто и какое наказание получил

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 13:33 Фото: Zakon.kz
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года прокомментировал случай, когда четыре авто провалились на дороге в яму, передает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков заявил, что на этом участке инженерные работы проводила частная компания "Водные ресурсы-Маркетинг".

"После завершения положили асфальт, но из-за того, что работа была проведена некачественно, машины провалились. Полностью компания оштрафована. Расходы по восстановлению транспортных средств были за их счет", – отметил он.

Аким признал наличие в городе проблем с дорожной инфраструктурой.

"Но постепенно шаг за шагом мы модернизируем, где-то меняем трубы, дорожное покрытие. У нас 30 тыс. улиц. Мы положили асфальт на 250 км по городу в 2024 году", – резюмировал глава города.

Ранее сообщалось, что комплексная программа обновления транспортной инфраструктуры стартовала в Шымкенте в 2024 году. Она охватывает не только строительство дорог и развязок, но и модернизацию остановок, систем безопасности и освещения.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
