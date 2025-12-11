20 жалоб на нарушение прав детей по Казахстану поступило в 2025 году

Фото: pexels

Директор департамента дошкольного образования Манара Адамова 11 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировала, с чем связаны планы Министерства просвещения по проведению внеплановых проверок в детских учреждениях, передает корреспондент Zakon.kz.

Чиновницу попросили назвать официальную статистику жалоб со стороны родителей. "Жалобы регистрируются официальными органами, они эту статистику нам не дают. Поэтому, мы фиксируем те жалобы, которые поступают к нам, и на которые мы отвечаем. Я понимаю, что ни одного случая по нарушению прав детей не должно быть, но раз поступают жалобы, значит, они есть. Их с начала года не больше 20. В прежние годы их было до 38 – три года назад такая статистика была. Надо отметить заметное снижение такой статистики, тем не менее, мы понимаем, что не должно быть ни одного такого случая", – сказала Адамова. Она заверила, что в департаменте ведется активная работа по этим вопросам. "Внезапные проверки связаны не только с этим. Качество дошкольного воспитания и обучения стоит во главе всего, тем не менее, есть другие случаи – по обеспечению безопасности, по соответствию здания нормативам", – добавила Адамова. Ранее мы писали о том, что в Казахстане стало больше детских садов.

