#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
518.39
603.09
6.68
Общество

20 жалоб на нарушение прав детей по Казахстану поступило в 2025 году

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 15:38 Фото: pexels
Директор департамента дошкольного образования Манара Адамова 11 декабря 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировала, с чем связаны планы Министерства просвещения по проведению внеплановых проверок в детских учреждениях, передает корреспондент Zakon.kz.

Чиновницу попросили назвать официальную статистику жалоб со стороны родителей.

"Жалобы регистрируются официальными органами, они эту статистику нам не дают. Поэтому, мы фиксируем те жалобы, которые поступают к нам, и на которые мы отвечаем. Я понимаю, что ни одного случая по нарушению прав детей не должно быть, но раз поступают жалобы, значит, они есть. Их с начала года не больше 20. В прежние годы их было до 38 – три года назад такая статистика была. Надо отметить заметное снижение такой статистики, тем не менее, мы понимаем, что не должно быть ни одного такого случая", – сказала Адамова.

Она заверила, что в департаменте ведется активная работа по этим вопросам.

"Внезапные проверки связаны не только с этим. Качество дошкольного воспитания и обучения стоит во главе всего, тем не менее, есть другие случаи – по обеспечению безопасности, по соответствию здания нормативам", – добавила Адамова.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане стало больше детских садов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Больше детсадов стало в Казахстане
15:12, Сегодня
Больше детсадов стало в Казахстане
Как изменят систему устройства ребенка в детский сад
14:03, 07 августа 2023
Как изменят систему устройства ребенка в детский сад
Придется платить даже за первые ноты: как в Казахстане изменится авторское право
15:40, 09 декабря 2025
Придется платить даже за первые ноты: как в Казахстане изменится авторское право
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: