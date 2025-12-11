#Казахстан в сравнении
Общество

Более 67 тысяч детей получили бесплатное питание в детсадах в 2025 году

Школьная столовая, школьные повара, еда в школе, школьный буфет, питание в школах, питание в школе, школьное питание, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 16:17 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова 11 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказала о финансировании дошкольного образования, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, для открытия новых мест и их дальнейшего финансирования из республиканского бюджета выделено 203 млрд тенге в 2023 году, 226 млрд тенге – в 2024 году и 252 млрд тенге – в 2025 году.

"С 2023 года по поручению президента детям из семей группы социальной уязвимости обеспечено бесплатное питание в детских садах. В текущем году 67 200 детей получили бесплатное питание", – сказала Мелдебекова.

Она также сообщила, что для развития детей раннего возраста и повышения качества воспитания реализуется ряд программ и проектов.

"В частности, проект "Тілге бойлау", направленный на углубленное изучение государственного языка, прошел испытание в пяти регионах (Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, СКО и Астана) в 135 детских садах и с этого года внедряется повсеместно. Для родителей, чьи дети не посещают детский сад, создано около 6 тысяч консультационных пунктов. Более 60 тысяч родителей получили помощь", – добавила вице-министр.

Ранее мы писали, что 20 жалоб на нарушение прав детей по Казахстану поступило в 2025 году.

