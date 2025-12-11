Больше детсадов стало в Казахстане
Фото: pexels
Первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова 11 декабря 2025 года на брифинге в СЦК озвучила статистические данные по количеству дошкольных организаций в стране, передает корреспондент Zakon.kz.
По ее данным, число детсадов в стране увеличилось.
"За последние 5 лет число дошкольных организаций в стране увеличилось с 10 650 почти до 12 тысяч. В соответствии с поручением главы государства реализуется план на 2023-2027 годы по открытию новых детских садов совместно с регионами", – сказала Мелдебекова.
Она отметила, что с 2023 года открыто 182 тысячи новых мест.
"В этих организациях воспитывается свыше 1 миллиона детей. Уровень охвата детей 2-6 лет дошкольным образованием достиг 95,9%", – добавила вице-министр.
