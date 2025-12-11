#Казахстан в сравнении
Общество

Больше детсадов стало в Казахстане

Детский сад, детские сады, детсады, детский садик, детские садики, дети, няни, няня, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 15:12 Фото: pexels
Первый вице-министр просвещения Майра Мелдебекова 11 декабря 2025 года на брифинге в СЦК озвучила статистические данные по количеству дошкольных организаций в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, число детсадов в стране увеличилось.

"За последние 5 лет число дошкольных организаций в стране увеличилось с 10 650 почти до 12 тысяч. В соответствии с поручением главы государства реализуется план на 2023-2027 годы по открытию новых детских садов совместно с регионами", – сказала Мелдебекова.

Она отметила, что с 2023 года открыто 182 тысячи новых мест.

"В этих организациях воспитывается свыше 1 миллиона детей. Уровень охвата детей 2-6 лет дошкольным образованием достиг 95,9%", – добавила вице-министр.

Сегодня, 11 декабря, мы писали, что школы и детские сады в РК будут проверять по принципу внезапности.

Азамат Сыздыкбаев
