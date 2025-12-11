Алматы и инклюзия: город, который становится удобнее для всех

На перекрестках звучат голосовые сигналы светофоров, под ногами чувствуется ребристая разметка, ведущая по маршруту людей с нарушениями зрения. Акимат Алматы активно занимается адаптацией города под нужды людей с ограниченными возможностями. Подробнее в материале Zakon.kz.

Многие в повседневной суете даже не задумываются, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями. То, что для большинства жителей является привычным маршрутом до магазина или аптеки, для других может превратиться в настоящий квест: высокий бордюр, узкая дверь, крутая лестница без перил, отсутствующие пандусы. Каждый элемент городской среды, который мы обычно не замечаем, становится препятствием, требующим усилий и времени.

Важно понимать, что город должен быть комфортным для всех, и из года в год Алматы последовательно движется к тому, чтобы стать инклюзивным и удобным для каждого. Новые улицы оборудуют пандусами, а при реконструкции старых кварталов доступность закладывают сразу в проект. Там, где раньше приходилось искать обходные пути, теперь можно пройти или проехать свободно: на коляске или с тростью.

"Создание инклюзивной среды и поддержка лиц с инвалидностью являются приоритетными направлениями работы акимата города Алматы. Важным этапом стало принятие Программы развития Алматы до 2025 года и среднесрочных перспектив до 2030 года, где создание инклюзивной среды занимает ключевое место. Программа развития предусматривает комплексные меры по адаптации городской инфраструктуры, а также созданию условий для занятости, образования и социальной интеграции", – рассказывает заместитель руководителя Управления занятости и социальных программ города Алматы Аманат Султангазиев.

В центре города на пешеходных маршрутах и возле крупных общественных объектов есть тактильные полосы, которые помогают незрячим людям ориентироваться в городской среде. Современные переходы делают с понижением бордюров, чтобы движение по городу не превращалось в череду препятствий.

"В Алматы продолжается системная работа по созданию доступной среды как одного из ключевых условий социальной интеграции лиц с инвалидностью в обществе. В этой связи Программой предусмотрена паспортизация объектов городской инфраструктуры на предмет доступности для маломобильных групп населения". Аманат Султангазиев

Инклюзивная инфраструктура постепенно вплетается в общий ритм мегаполиса и становится частью общего городского замысла. Алматы уже давно вышел за рамки точечных решений вроде одиночных пандусов или нескольких тактильных полос в центре. Сейчас речь идет о системном подходе: решая, как должна выглядеть улица, парк или транспортный узел, проектировщики все чаще сразу закладывают принципы доступности.

"В текущем году завершен первый масштабный анализ города Алматы по доступности городской инфраструктуры для МГН с привлечением неправительственных организаций путем проведения паспортизации объектов городской инфраструктуры", – рассказывает заместитель руководителя Управления занятости и социальных программ города Алматы Аманат Султангазиев.

Таким образом, с 2023 года прошли паспортизацию 33,5 тыс. объектов города на предмет доступности:

2023 год – паспортизировано 7,5 тысячи объектов,

2024 год – 15 тысяч объектов,

2025 год – более 11 тысяч объектов, где впервые в перечень включены 9 тысяч жилых домов, 2,7 тысячи остановочных комплексов.

До 2030 года планируется адаптировать для МГН 75% паспортизированных объектов, в настоящее время адаптированы для маломобильных групп населения 4642 объекта города Алматы.

Бережный подход к людям с ограниченными возможностями формирует позитивное впечатление от самого города. Алматы становится более дружелюбным: тротуары оказываются связаны удобными съездами, а общественные пространства – открытыми для всех. Город дает понять, что может двигаться в ритме каждого жителя и гостя.

"Также в текущем году предусмотрен выпуск видеороликов и информационных буклетов по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения. Материалы направлены на информирование жителей о принимаемых мерах, повышение осведомленности о важности создания безбарьерной среды". Аманат Султангазиев

Для людей с нарушением зрения простая прогулка тоже не всегда безопасна, и очень важно, чтобы город был адаптирован под их сложный и абстрактный мир. Отсутствие тактильной разметки и дубляжа указателей шрифтом Брайля лишает их возможности ориентироваться самостоятельно. Неравномерные покрытия, неожиданно обрывающиеся тротуары, хаотично размещенные рекламные конструкции могут быть для них источником риска.

Поэтому создание доступной среды – очень серьезный вопрос. Каждый человек имеет право передвигаться свободно, без страха и лишних барьеров. Город, который учитывает такие потребности, становится лучше для всех. Поэтому модернизация города под условия инклюзии – это важный шаг. Доступная среда давно должна перестать быть особым условием для отдельных групп, и Алматы старается превратить ее в стандарт, сделать нормой городской жизни. Пандусы, пониженные бордюры, ровные покрытия, контрастные указатели – все это стало частью среды, как озеленение или освещение.

Кроме того, в Алматы впервые разрабатывают региональные правила по созданию доступной среды. Это документ, который должен задать новые, более современные подходы к тому, как делать город удобным для всех. Одним из ключевых принципов является учет доступности еще на этапе проектирования, если строится новый объект, его проектно-сметная документация сразу должна включать решения для людей с ограниченными возможностями. Такие требования позволяют создавать комфортную среду не постфактум, а изначально, с момента появления каждой новой улицы, площади или здания.

И когда такие решения становятся повсеместными, город начинает работать иначе. Передвижение перестает требовать усилий и обходных путей, а навигация становится интуитивной даже для тех, кто сталкивается с барьерами в повседневной жизни.

Многие изменения остаются незамеченными на первый взгляд, но именно из них складывается доступность города, где каждый может быть самостоятельным. Инклюзия перестает быть абстрактной идеей и превращается в практику.

В итоге мы все понимаем, что мегаполис – это город, где никто не остается за бортом. С каждым новым пандусом, каждой тактильной полосой и каждым доступным зданием город становится ближе к его жителем и гостям. А это, пожалуй, главное, что может дать город, каким бы стремительным не был его ритм.