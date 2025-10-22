Обновлены правила перечисления налогов и соцотчислений операторами интернет-платформ

Приказом Минтруда внесены изменения в Правила определения исполнителем ставок социальных отчислений, обязательных пенсионных взносов, взносов на обязательное социальное медицинское страхование, удержания и перечисления оператором интернет-платформы налогов и соцотчислений.

В частности, заголовок документа изложена в новой редакции – Правила удержания и перечисления оператором интернет-платформы индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, социальных отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, а также правила и случаи распределения и перечисления сумм, уплаченных оператором интернет-платформы в Государственный фонд социального страхования, социального медицинского страхования, единый накопительный пенсионный фонд, и правила возврата плательщику единого платежа, оператору интернет-платформы суммы, превышающей размеры взносов и отчислений в Государственный фонд социального страхования, социального медицинского страхования, единый накопительный пенсионный фонд.

Сами правила изложены в новой редакции.

Так, предусмотрено, что оператор ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, передает сведения о доходах, полученных при оказании услуг или выполнении работ исполнителями в Комитет государственных доходов МФ РК.

На основании переданных сведений, в том числе по чекам специального мобильного приложения, КГД МФ РК осуществляет исчисление сумм индивидуального подоходного налога, СО, ОПВ, ОПВР и взносов (социальные платежи) или пени за их несвоевременную или неполную уплату (округленную до тенге).

Исчисление производится в соответствии со ставками, установленными статьей 102-1 Социального кодекса, статьей 28 Закона и статьей 720 Налогового кодекса с учетом максимальных порогов и категории исполнителей, освобожденных от уплаты ОПВ, ОПВР, СО и взносов.

Сведения о категориях исполнителей, освобожденных от уплаты ОПВ, ОПВР, СО и взносов, предоставляются в ИС КГД из АИС МТСЗН РК для обеспечения корректного исчисления сумм к удержанию с дохода исполнителей для уплаты индивидуального подоходного налога и социальных платежей.

КГД МФ РК посредством сервисов интеграционного взаимодействия в режиме актуализации ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, передает сведения об исчисленных суммах индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени за их несвоевременную или неполную уплату:

оператору – для удержания и перечисления;

в АИС МТСЗН РК – для осуществления государственной корпорацией сверки с суммами социальных платежей, перечисленными оператором.

Удержанные (начисленные) суммы социальных платежей, в том числе задолженности или пени за их несвоевременную или неполную уплату перечисляются оператором безналичным способом через банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, на банковский счет Государственной корпорации с соблюдением требований закона "О платежах и платежных системах".

Перечисление сумм социальных платежей и пени за их несвоевременную или неполную уплату производится оператором не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, с формированием сводного платежного поручения.

Оператор освобождается от уплаты СО за лиц, достигших пенсионного возраста.

Оператор освобождается от уплаты ОПВ за следующих лиц:

достигших пенсионного возраста;

имеющих инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно.

военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, а также лица, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;

получателей пенсионных выплат за выслугу лет.

Оператор освобождается от уплаты ОПВР за лиц, указанных выше.

В случае несвоевременного перечисления социальных платежей оператор производит уплату за каждый месяц отдельно, с формированием отдельного сводного платежного поручения.

Информация по исполнителям, за которых производится перечисление сумм социальных платежей или пени за их несвоевременную или неполную уплату содержит по каждому исполнителю: БИН/ИИН оператора, ИИН исполнителя; фамилию, имя, отчество; период (месяц, год), по форме.

При несвоевременной уплате социальных платежей органы государственных доходов принимают способы и меры взыскания в порядке и сроки, предусмотренные Налоговым кодексом.

При уплате пени за несвоевременную или неполную уплату сумм социальных платежей в орган государственных доходов, Фонд, ЕНПФ, ФСМС, оператор представляет в банк второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, сводное платежное поручение, с указанием соответствующего кода назначения платежа и периода (месяц, год).

Предусмотрено, что банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, перечисляют суммы социальных платежей или пени за их несвоевременную или неполную уплату в органы государственных доходов и Государственную корпорацию, в день их инициирования оператором, в порядке, определенном Правилами осуществления безналичных платежей.

При этом в сводном платежном поручении указываются период (месяц, год) за который уплачивается суммы индивидуального подоходного налога и социальных платежей или пени за их несвоевременную или неполную уплату, а также в назначении платежа указывается ставка для социальных платежей: 1% – для ОПВ, 1% – для ОПВР, 1% – для СО, 1% – для взносов.

Для индивидуального подоходного налога указывается ставка 0.

В случаях несоответствия указанной ставки или ее отсутствия в назначениях социальных платежей по исполнителям, Государственной корпорацией осуществляется полный возврат сумм оператору с указанием соответствующей причины.

Оператор в установленном законодательством порядке обеспечивает сохранность сведений об исчисленных и уплаченных суммах социальных платежей или пени за их несвоевременную или неполную уплату, в том числе о возврате ошибочно (излишне) уплаченных сумм социальных платежей или пени за их несвоевременную или неполную уплату на электронном или бумажном носителях в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

При прекращении деятельности оператора документы об исчислении и уплате сумм социальных платежей или пени за их несвоевременную или неполную уплату передаются в Государственный архив.

Распределение и перечисление сумм социальных платежей или пени за их несвоевременную или неполную уплату в Фонд, ЕНПФ и ФСМС осуществляется Государственной корпорацией в течение трех рабочих дней со дня их поступления.

Оплата социальных платежей, произведенная оператором за исполнителей, подлежит распределению на лицевые счета исполнителей, на основании сведений КГД МФ РК по исчисленным к уплате суммам социальных платежей.

В случае соответствия сумм социальных платежей государственная корпорация не позднее трех рабочих дней со дня поступления сумм социальных платежей или пени за несвоевременную или неполную уплату социального платежа, поступивших на счет государственной корпорации, распределяет и перечисляет на счета ЕНПФ, ФСМС, Фонд.

Также утверждены Порядок возврата плательщику единого платежа, оператору интернет-платформы суммы, превышающей размеры взносов и отчислений в государственный фонд социального страхования, социального медицинского страхования, единый накопительный пенсионный фонд.

Приказ вводится в действие 1 января 2026 года.