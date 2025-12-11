Снижение числа получателей АСП объяснил аким Шымкента

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года озвучил актуальные данные по безработице, передает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков сообщил, что экономика Шымкента с начала года выросла на 14,8%, что позволило мегаполису выйти в лидеры по стране.

"Сферы торговли, связи, промышленности, строительства и инвестиций также показали устойчивый рост. Это напрямую связано с активностью горожан и динамикой предпринимательства. Увеличение объема торговли на 24,6%, промышленности на 14,7%, а также устойчивый рост строительных работ и инвестиций показывают потенциал внутреннего рынка Шымкента. Наша главная цель – обеспечить, чтобы этот темп не замедлялся", – добавил он.

Аким подчеркнул, что в Шымкенте растет доля малого и среднего предпринимательства. Этому, по его словам, способствует то, что власти оказывают системную поддержку малому и среднему предпринимательству.

"За последние три года количество активных субъектов МСП увеличилось со 128 тыс. до 141 тыс., а число занятых в этом секторе превысило 250 тыс. человек. В этом году на меры государственной поддержки предпринимательства было направлено 20 млрд тенге, и в результате этой финансовой поддержки помощь оказана 1 971 проекту. Это позволяет создавать реальные рабочие места и наращивать производственные мощности. Благодаря такой масштабной государственной поддержке доля объема продукции, произведенной сектором малого и среднего предпринимательства в экономике города, выросла с 41% до 58%", – отметил аким.

Он напомнил, что в Шымкенте ставка розничного налога была снижена с 4% до 2%. В результате налоговые поступления выросли с 9 млрд тенге до 31 млрд тенге. А с вступлением в силу нового Налогового кодекса ожидается увеличение количества предпринимателей, пользующихся льготой, с 8 тыс. до 102 тыс.

"С начала текущего года в Шымкенте на постоянную работу трудоустроено около 34 тыс. человек, всего в различные программы занятости было вовлечено более 46 тыс. граждан. В результате системной работы по обеспечению занятости населения значительно сократилось число получателей адресной социальной помощи. Если в 2023 году в городе АСП получали 12 725 семей, то сейчас в такой помощи нуждаются 1 800 семей. Привлечение инвестиций и открытие производств дают гражданам возможность стабильно зарабатывать", – уверен Г. Сыздыкбеков.

"Это способствовало значительному сокращению числа получателей адресной социальной помощи и снижению уровня безработицы – этот показатель сейчас составляет 4,7%. В 2024 году он составлял 4,8%. В Шымкенте работникам с низкой заработной платой выплачиваются надбавки, и на эти цели из местного бюджета выделено 11 млрд тенге. Средняя заработная плата в регионе выросла на 10% и составила 334 тыс. тенге, а медианная заработная плата населения составляет 273,9 тыс. тенге", – резюмировал спикер.

