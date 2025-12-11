#Казахстан в сравнении
Технологии

Крупнейшая крачка мира улетела зимовать из Казахстана во Вьетнам

крачка, птицы, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 15:55 Фото: Instagram/alakol_qorygy
Администрация Алакольского государственного природного заповедника поделилась любопытными данными. Как оказалось, местная птица – алакольская крачка – совершила тысячный перелет и теперь зимует во Вьетнаме, сообщает Zakon.kz.

Специалисты рассказали, что в июле 2025 года сотрудники заповедника и Института зоологии совместно провели полевые исследования:

"В итоге на острове Орта Аралтобе на молодую птицу семейства крачки, а именно на Чеграву был установлен GPS – трекер".

Устройство после показало удивительные результаты: птица долетела до Вьетнама 20 ноября 2025 года.

Также ученые опубликовали карту на которой представлен миграционный путь и место зимовки крачки.

Алакольская крачка – это не отдельный вид, а представитель одного из наиболее редких и охраняемых видов крачек Казахстана – чегравы (Hydroprogne caspia), крупнейшей крачки в мире. Популяция обитает в районе Алакольской системы озер и считается важнейшей для сохранения вида.

Немного ранее мы рассказывали о другом интересном случае. Тогда редчайшая птица Казахстана попала в фотоловушку в горах Катон-Карагая.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
