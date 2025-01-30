На востоке Казахстана поймали снежного барса-хулигана: бесценные кадры грациозного хищника
Фото: pixabay
В Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского национального парка засветился очень любопытный гость – снежный барс. Видео с его участием поделились сотрудники заповедника, сообщает Zakon.kz.
Однако вместо того, чтобы просто пройти мимо фотоловушки, хищник решил вмешаться в процесс съемки.
"На кадрах видно, как барс внимательно рассматривает камеру, а потом тянет лапой, будто хочет ее сорвать. Может, не понравился ракурс? Или решил, что кадры с его участием должны выглядеть безупречно?" – говорится в подписи к небольшому ролику.
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Как бы там ни было, отмечают специалисты, техника выдержала.
"А нам достались уникальные кадры этого грациозного хищника вблизи", – заключили в парке.
Ранее в фотоловушку Катон-Карагайского национального парка попала таинственная рысь.
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