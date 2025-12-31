Мед на дереве и счастливый соболь – редкие кадры показали в нацпарке Казахстана

В Катон-Карагайском национальном парке на видео сняли соболя, угощавшегося медом, сообщает Zakon.kz.

Как указано в публикации парка в Instagram, сотрудник оставил сладкое угощение на дереве.

"Пусть Новый год приносит вам только хорошие новости, как Владимир Михайлович принес меда для этого соболя. Радость соболя от сладкой находки можно увидеть, просмотрев все видео с фотоловушки, установленной Воробьевым Владимиром", – отметили в нацпарке.

Ранее в Катон-Карагайском нацпарке показали кадры фотоловушки с одним из самых загадочных и редких животных Казахстана – снежным барсом.