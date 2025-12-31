#Казахстан в сравнении
События

Мед на дереве и счастливый соболь – редкие кадры показали в нацпарке Казахстана

соболь, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 13:31 Фото: wikimedia
В Катон-Карагайском национальном парке на видео сняли соболя, угощавшегося медом, сообщает Zakon.kz.

Как указано в публикации парка в Instagram, сотрудник оставил сладкое угощение на дереве.

"Пусть Новый год приносит вам только хорошие новости, как Владимир Михайлович принес меда для этого соболя. Радость соболя от сладкой находки можно увидеть, просмотрев все видео с фотоловушки, установленной Воробьевым Владимиром", – отметили в нацпарке.

Ранее в Катон-Карагайском нацпарке показали кадры фотоловушки с одним из самых загадочных и редких животных Казахстана – снежным барсом.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Новый кадр снежного барса: редкие снимки из Катон-Карагайского нацпарка
17:31, 24 января 2025
Новый кадр снежного барса: редкие снимки из Катон-Карагайского нацпарка
Медведя-скромнягу засняли в нацпарке Казахстана
16:50, 26 ноября 2025
Медведя-скромнягу засняли в нацпарке Казахстана
Казахстанский Fashion Week: сурок устроил "фотосессию" в нацпарке
10:09, 07 октября 2025
Казахстанский Fashion Week: сурок устроил "фотосессию" в нацпарке
Ошибка в тексте: