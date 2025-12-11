В Алматы резко вернется тепло до +7°С

Фото: pexels

В ночь на 10 декабря 2025 года в Алматы выпал первый зимний снег, украсивший и освеживший город. Однако температура опустилась сразу до -14°С. Впрочем, согласно прогнозу синоптиков, тепло уже на подходе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов РГП "Казгидромет", повышение температуры ожидается также в Астане и Шымкенте. Прогноз погоды по Астане 12 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С.

13 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7, днем -3-5°С.

14 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Днем порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -2°С. Прогноз погоды по Алматы 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +4-6°С.

13 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью -2°С, днем +5-7°С.

14 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью -2°С, днем +3-5°С. Прогноз погоды по Шымкенту 12 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3-5°С, днем +9-11°С.

13 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем +6-8°С.

14 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром туман. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1-3, днем +9-11°С. Материал по теме "Снег не трогать! И благодарите!": долгожданная зима в Алматы стала поводом для шуток Синоптики уже рассказывали, что морозы по стране начинают ослабевать. С прогнозом на 11, 12 и 13 декабря можно ознакомиться по этой ссылке.

