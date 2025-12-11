#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.39
603.09
6.68
Общество

В Алматы резко вернется тепло до +7°С

Аппаратно-студийный комплекс Казахского радиотелецентра, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 14:29 Фото: pexels
В ночь на 10 декабря 2025 года в Алматы выпал первый зимний снег, украсивший и освеживший город. Однако температура опустилась сразу до -14°С. Впрочем, согласно прогнозу синоптиков, тепло уже на подходе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов РГП "Казгидромет", повышение температуры ожидается также в Астане и Шымкенте.

Прогноз погоды по Астане

  • 12 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -11-13°С, днем -3-5°С.
  • 13 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -5-7, днем -3-5°С.
  • 14 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Днем порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем -2°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 12 декабря: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +4-6°С.
  • 13 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью -2°С, днем +5-7°С.
  • 14 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью -2°С, днем +3-5°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 12 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3-5°С, днем +9-11°С.
  • 13 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью +2-4°С, днем +6-8°С.
  • 14 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром туман. Ветер – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1-3, днем +9-11°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 14:29
"Снег не трогать! И благодарите!": долгожданная зима в Алматы стала поводом для шуток

Синоптики уже рассказывали, что морозы по стране начинают ослабевать. С прогнозом на 11, 12 и 13 декабря можно ознакомиться по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Аномальное тепло вернется в Казахстан
10:47, 13 ноября 2023
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Когда в Алматы прекратятся осадки и вернется тепло
15:58, 16 октября 2024
Когда в Алматы прекратятся осадки и вернется тепло
Снег и тепло до 7 градусов: о погоде в первые дни декабря в Астане, Алматы и Шымкенте
14:56, 28 ноября 2024
Снег и тепло до 7 градусов: о погоде в первые дни декабря в Астане, Алматы и Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: