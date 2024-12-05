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Снегом накроет большую часть Казахстана 6 декабря

Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, частные дома, зима, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2024 17:17 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по республике на предстоящую пятницу, 6 декабря 2024 года.

Из него следует, что погода без осадков, под влиянием поля высокого давления, ожидается на юго-западе, юго-востоке и востоке страны.

"С прохождением атмосферных фронтов на большей части территорий Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – пройдет снег, на юге, юго-востоке ожидаются осадки (дождь и снег)".РГП "Казгидромет"

Также по республике ожидаются туманы, гололед, на юго-востоке, севере – усиление ветра, на севере, в центре – с метелью.

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