Общество

Экопарк хотят построить на месте бывшего мусорного полигона в Шымкенте

Фото: Служба центральных коммуникаций
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года рассказал, какие инфраструктурные проекты реализуются в городе, передает корреспондент Zakon.kz.

Габит Сыздыкбеков отметил, что в городе ведутся работы по улучшению качества дорог.

"В прошлом году на 270 км дорог был уложен асфальт, а в этом году было запланировано строительство более 1 000 км асфальтового покрытия, из которых 97% уже выполнены. Жилые районы города будут полностью обеспечены асфальтовым покрытием до конца 2025 года. Кроме того, ведется реконструкция объездной дороги А-2, создаются условия для транзитного транспорта. Строительство продолжения проспекта Кунаева завершится в следующем году", – заверил он.

Параллельно, по словам акима, в городе активно проводятся работы по строительству крупных железнодорожных переездов на улицах Момынова и Тіленшина. Отмечается, что переезд на улице Момынова готов на 95% и в ближайшее время будет полностью открыт для движения транспорта. Открытие переезда на улице Тіленшина запланировано на 2026 год.

"В целях снижения ущерба дорогам от большегрузного транспорта на трех въездах в город была внедрена система автоматического определения перегруженных автомобилей, и с ноября месяца было наложено штрафов на сумму 240 млн тенге. В следующем году система будет установлена еще на шести направлениях", – отметил Габит Сыздыкбеков.

Кроме того, по словам акима города, начато строительство новой взлетно-посадочной полосы аэропорта. Этот проект даст возможность Шымкенту стать международным мультимодальным хабом.

В городе также продолжается работа в сфере жилищного строительства. По данным акима, в этом году было запланировано ввести в эксплуатацию 1 375 000 кв. метров жилья, из которых на данный момент введено 982 000 кв. метров. Однако в связи с быстрым ростом численности населения число граждан, стоящих в очереди на жилье, превысило 90 тыс. человек. В текущем году ведется строительство 61 социального жилого дома на 3 808 квартир. До конца года планируется ввести в эксплуатацию 34 жилых дома на 2 574 квартиры.

"Обеспечение жильем является одним из ключевых факторов повышения благосостояния населения. Мы уделяем приоритетное внимание строительству социального жилья, реновации и поддержке уязвимых слоев населения. Совместно с компетентными органами мы ускоряем процессы для своевременного распределения квартир через "Отбасы банк", — сообщил он.

Отмечается, что для социально уязвимых слоев населения закупается 1 523 квартиры. Из местного бюджета выданы жилищные сертификаты 388 семьям. Кроме того, в рамках программы реновации владельцам 12 домов, признанных аварийными, передано 120 новых квартир.

Наряду с этим в городе ведутся работы по озеленению и благоустройству. В частности, в этом году было построено 45 новых скверов, что увеличило их общее количество до 90.

"На территории города высажено более 152 тыс. деревьев. Кроме того, на 27 магистральных улицах было посеяно 500 тыс. кв. метров газона, установлены автоматизированные системы полива, а также благоустроено 3,5 км береговой линии реки Кошкар-Ата. Проекты "Экопарк" и "Omir Shymkent" открывают новые возможности для отдыха жителей города. На территории бывшего мусорного полигона площадью 45 га при поддержке спонсоров будет построен экопарк, в рамках которого разместятся амфитеатр, фонтаны, искусственный водоем, спортивные площадки и пешеходные дорожки. Также в городе впервые были запущены музыкальные фонтаны с видеопроекцией, объединяющие лазерное и огненное шоу", – пообещал чиновник.

В планах в рамках проекта "Omir Shymkent" построить глэмпинг, капсульный отель, ресторан и бассейн, что сформирует туристический кластер на территории в 53 гектара, расположенной на берегу Бадамского водохранилища, а также за счет средств спонсора модернизировать историко-культурный комплекс "Шымкала".

Ранее Габит Сыздыкбеков рассказал, что даст модернизация аэропорта Шымкента.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
