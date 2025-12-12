Отбасы банк и университет им. Есенова объединяются: преподаватели смогут купить жилье по льготной программе

В Актау подписали соглашение, которое поможет преподавателям и научным сотрудникам Каспийского университета технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова решить один из самых острых вопросов – приобретение собственного жилья по доступным условиям, сообщает Zakon.kz.

Университет и Отбасы банк объединяют усилия в рамках программы "Корпоративный". Каждая сторона выделяет на поддержку сотрудников в решении их жилищного вопроса по 200 млн тенге.

"Банк поможет выдавать доступные займы. Максимальная сумма кредита – 20 млн тенге. Мы ожидаем, что не менее половины участников программы льготного кредитования будут составлять молодые ученые и преподаватели в возрасте до 40 лет", – рассказал ректор университета Берик Ахметов.

Он отметил, что потребность в жилье среди коллектива очень высока: более 100 преподавателей из 400 сегодня нуждаются в улучшении жилищных условий. Они снимают квартиры, приехав из других регионов.

"Мы выступаем гарантом для наших сотрудников. И хотим, чтобы, получив поддержку в виде доступного займа, они продолжали работать в университете", – подчеркнул ректор.

Продукт "Корпоративный" предусматривает для преподавателей и научных сотрудников льготные условия: кредит под 5% годовых (ГЭСВ от 5,2 до 5,3%), первоначальный взнос всего от 10%, максимальная сумма займа – до 20 млн тенге. Список участников формирует сам университет. Таким образом, специалисты могут приобрести жилье быстрее, не тратя время на накопление первоначального взноса.

Заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов отметил, что продукт уже доказал свою эффективность и помогает компаниям удерживать ценных сотрудников.

"Эта программа отличается от обычных тем, что сотруднику не нужно ждать несколько лет, копя первоначальный взнос. Достаточно внести 10%, и можно сразу покупать жилье. Список участников формирует университет, а мы проверяем лишь кредитную историю и доходы", – пояснил он.

По словам Нурлана Акшанова, такие проекты укрепляют кадровый потенциал организаций и позволяют привлекать молодых специалистов.

Своим опытом поделилась доцент кафедры казахской филологии Бактыгуль Карымсакова. Она отметила, что программы Отбасы банка – самые доступные для семей, мечтающих о собственном доме.

"Я уже купила жилье через Отбасы банк. Консультанты подробно объяснили, как все работает, и это действительно выгодно. Я накопила 50%, недостающую сумму взяла в кредит под низкий процент и купила квартиру. Уверена, что многие преподаватели нашего университета тоже заинтересуются новой возможностью", – рассказала она.

Директор актауского филиала Отбасы банка Медет Абугалиев подчеркнул, что соглашение по реализации продукта "Корпоративный" подписывается в год, который глава государства объявил Годом рабочих профессий. Эта инициатива президента направлена на повышение престижа технических и рабочих специальностей, развитие системы профессионального образования и укрепление кадрового потенциала регионов.

И именно Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова в этом направлении активно работает. Он готовит специалистов по таким направлениям, как программная инженерия, водный транспорт и судоходство, строительство, нефтяная инженерия, горное и нефтегазовое дело, машиностроение, теплоэнергетика, электроэнергетика и другие важные для экономики страны профессии.

Новое партнерство позволит преподавателям университета улучшить жилищные условия и станет шагом к укреплению кадрового потенциала Мангистау. Для региона, где вопрос доступности жилья стоит особенно остро, программа "Корпоративный" становится реальным инструментом поддержки специалистов, от которых зависит развитие науки, технологий и промышленности области.