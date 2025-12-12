#Казахстан в сравнении
Общество

Массовое отравление в поезде: что известно о состоянии детей в Алматы

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 13:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
11 декабря 2025 года Казнет потрясло известие об отравлении десятков участников массовки на съемках проекта в поезде в Алматы. Сегодня, 12 декабря, врачи рассказали подробности о состоянии пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Всего, по данным Управления общественного здравоохранения (УОЗ), пострадали 52 человека, в том числе дети.

По результатам обследований госпитализировали 11 детей, двоих из них направили в отделение реанимации.

"По состоянию на 12 декабря двух пациентов из реанимации перевели в профильное отделение. Остальных пациентов после осмотра и оказания помощи отпустили на амбулаторное лечение по месту жительства", – сказано в официальном ответе на запрос корреспондента Zakon.kz.

Также отмечено, что состояние госпитализированных пациентов находится под контролем врачей.

"Все они обеспечены необходимым объемом медицинской помощи", – заключили медики.

Два ребенка в реанимации: 52 человека отравились в поезде в Алматы

После инцидента очевидец подробно рассказал о том, что же произошло. С его рассказом можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
