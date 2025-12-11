#Казахстан в сравнении
События

Свидетель о массовом отравлении в поезде в Алматы: Снимали южно-корейский фильм, грелись у горелки

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 17:27 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
11 декабря 2025 года в поезде произошло массовое отравление людей. Очевидец рассказал, что это произошло по пути со съемок на кастинге южно-корейского фильма, сообщает Zakon.kz.

По словам участника кастинга, группу людей забрали из Алматы ночью и на поезде увезли в степь. Съемки вели в холодном вагоне.

"Когда все подготовили, корейская съемочная группа в последний момент заняла теплый вагон, а нас – женщин, детей, всех подряд – загнали в ледяной... После съемок нас перевели в другой вагон, тоже ледяной", – сообщил очевидец.

И тогда участники кастинга стали требовать более теплых условий.

"Тогда принесли газовую горелку. Вокруг нее сразу скопилась толпа, человек 50, дети сидели ближе всех. В какой-то момент один ребенок закричал и потерял сознание. Его трясут – реакции ноль. Тут же падает девочка, следом еще один мальчик. Дети начали "отключаться" массово, один за другим. Поднялась дикая паника. Врача на площадке не было, он ждал только на вокзале Алматы-2, до которого ехать полчаса. Газ скапливался в закрытом вагоне. Вслед за детьми начали падать в обморок женщины, стоявшие у горелки. Я стоял рядом и понимал, что следующий – я. Нас, наконец, начали эвакуировать в вагон к корейцам", – продолжил рассказ мужчина.

На вокзале их уже ждали скорые и полиция. Его самого сумели вовремя привести в чувство.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте сообщили, что по данному факту линейным управлением полиции на станции Алматы-1 возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

"В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия, по результатом которого будет принято законное процессуальное решение. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", – говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что 52 человека отравились в поезде в Алматы. Всех пострадавших доставили в приемные покои стационаров для обследования, по результатам госпитализировано 10 детей, из них двое – в реанимацию. По данным КТЖ, поезд, в котором произошло отравление, принадлежит частному перевозчику. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
