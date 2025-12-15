#Казахстан в сравнении
Общество

Подрядчики лишены лицензий в Алматы за нарушения при строительстве сетей

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 14:02 Фото: Zakon.kz
В Алматы по итогам строительного сезона 2025 года ряд подрядных организаций лишены лицензий за нарушения при реализации проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Об этом 15 декабря 2025 года рассказал заместитель акима города Алмасхан Сматлаев в ходе брифинга, сообщает Zakon.kz.

По его словам, лицензий лишены компании, допустившие системные нарушения требований при выполнении работ. В их числе – ТОО "AsiaMax", ТОО "СК 7 Строй", ТОО "Энерджи-Тараз", ТОО "Алатау сапа курлыс".

"По итогам регулярных объездов и внеплановых проверок принято принципиальное решение – компании, которые не обеспечивают качество и соблюдение нормативных требований, не должны работать на городских проектах", – сказал Алмасхан Сматлаев.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Замакима отметил, что в отношении недобросовестных подрядчиков подготовлено 30 исковых заявлений, которые направлены в судебные органы. Параллельно ведется претензионная работа в отношении проектных организаций и авторского надзора, допустивших нарушения, включая некорректное размещение проектных решений на инженерных сетях и элементах благоустройства.

Как подчеркнул спикер, в связи с выявленными нарушениями изменен порядок согласования работ.

"С настоящего момента все согласования будут осуществляться исключительно совместно с городскими управлениями. Это позволит усилить контроль и повысить ответственность всех участников процесса", – заявил Алмасхан Сматлаев.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Он также обратил внимание подрядных и проектных организаций на необходимость безусловного соблюдения нормативных требований, правил производства работ и процедур согласования. Работы, выполняемые без соответствующих разрешений либо с нарушением установленных норм, будут пресекаться строгими административными мерами.

"Речь идет о штрафах, приостановке деятельности, возмещении ущерба, расторжении договоров и вплоть до лишения лицензии", – подчеркнул заместитель акима.

Применяемые меры, по словам Алмасхана Сматлаева, направлены на формирование пула сильных и надежных подрядчиков, способных обеспечить должное качество и соблюдение сроков при реализации запланированных городских проектов в 2026 году.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 14:02
Еще одну строительную компанию в Алматы лишили лицензии за нарушения

Ранее стало известно, что в Шымкенте 12 частных судебных исполнителей лишили государственной лицензии. Причину можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
