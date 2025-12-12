#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
520.02
608.79
6.57
Общество

Понадобилось почти 20 лет: аким Жетысу рассказал, как решали проблему стихийной торговли в Талдыкоргане

Стихийная торговля, люди , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 16:20 Фото: Zakon.kz
Аким области Жетысу Бейбит Исабаев 12 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, что стихийную торговлю в центре Талдыкоргана удалось ликвидировать лишь спустя почти 20 лет, благодаря переносу рынка и благоустройству городской территории, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что жалобы талдыкорганских торговцев дошли до Астаны, и поинтересовались, как в областном центре решается проблема стихийной торговли.

"Действительно, да, это центр города. Что мы сделали: предложили хозяину этого стихийного рынка недалеко от старого места новый участок для строительства универсального рынка. Он согласился, построил. Абсолютное большинство незаконных торговцев переехали, перешли туда, и там успешно работают. А на этом месте мы сделали пешеходную зону, такой своеобразный местный Арбат, и полным ходом сделали благоустройство – освещение, лавочки и цветы", – сказал Бейбит Исабаев.

По его словам, работа и дальше будет продолжаться, и сейчас проблемы абсолютно нет – в центре города вопрос решен. Он также поделился, что для решения этого вопроса понадобилось примерно 20 лет.

Ранее стало известно, какие рынки могут закрыть в Казахстане с 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Как решается проблема с питьевой водой в Текели, рассказал аким региона
17:13, 19 декабря 2024
Как решается проблема с питьевой водой в Текели, рассказал аким региона
В Талдыкоргане нашли решение экологической проблемы
16:10, Сегодня
В Талдыкоргане нашли решение экологической проблемы
Как решается проблема безработицы, рассказал аким Атырауской области
15:30, 04 декабря 2025
Как решается проблема безработицы, рассказал аким Атырауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: