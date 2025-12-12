Понадобилось почти 20 лет: аким Жетысу рассказал, как решали проблему стихийной торговли в Талдыкоргане

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев 12 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал, что стихийную торговлю в центре Талдыкоргана удалось ликвидировать лишь спустя почти 20 лет, благодаря переносу рынка и благоустройству городской территории, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что жалобы талдыкорганских торговцев дошли до Астаны, и поинтересовались, как в областном центре решается проблема стихийной торговли.

"Действительно, да, это центр города. Что мы сделали: предложили хозяину этого стихийного рынка недалеко от старого места новый участок для строительства универсального рынка. Он согласился, построил. Абсолютное большинство незаконных торговцев переехали, перешли туда, и там успешно работают. А на этом месте мы сделали пешеходную зону, такой своеобразный местный Арбат, и полным ходом сделали благоустройство – освещение, лавочки и цветы", – сказал Бейбит Исабаев.

По его словам, работа и дальше будет продолжаться, и сейчас проблемы абсолютно нет – в центре города вопрос решен. Он также поделился, что для решения этого вопроса понадобилось примерно 20 лет.

Ранее стало известно, какие рынки могут закрыть в Казахстане с 2026 года.