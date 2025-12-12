#Казахстан в сравнении
Общество

Природа выходит из-под контроля: циклон обрушится на Казахстан

Астана, Астана зимой, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, снегопад в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 12:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают: морозный антициклон покидает Казахстан, а на смену ему идет мощный циклон, который принесет настоящий хаос в погоду страны с 13 по 15 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Так, подпитываемый влажными воздушными массами, циклон принесет снег и дождь, гололед и метели практически по всей территории республики.

В отдельных регионах природа покажет свою мощь. Особенно, как уточняют метеорологи, на западе, севере и в центральных регионах, где ветер будет достигать порывов до 30 метров в секунду и более.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 12:05
Казахстан накроет снежная стихия 12 декабря: метели, гололед и шквальный ветер

Что касается Алматы, то, по данным специалистов, в город резко вернется тепло до +7°С.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
