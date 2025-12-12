Природа выходит из-под контроля: циклон обрушится на Казахстан
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают: морозный антициклон покидает Казахстан, а на смену ему идет мощный циклон, который принесет настоящий хаос в погоду страны с 13 по 15 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Так, подпитываемый влажными воздушными массами, циклон принесет снег и дождь, гололед и метели практически по всей территории республики.
В отдельных регионах природа покажет свою мощь. Особенно, как уточняют метеорологи, на западе, севере и в центральных регионах, где ветер будет достигать порывов до 30 метров в секунду и более.
Что касается Алматы, то, по данным специалистов, в город резко вернется тепло до +7°С.
