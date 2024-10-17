Астанчанка расплачивалась в магазинах сувенирными купюрами

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны 17 октября вынес приговор по делу женщины, обвиняемой в мошенничестве с использованием поддельных денег, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что подсудимая неоднократно совершала мошеннические действия, предлагая сувенирные купюры номиналом 20 тыс. тенге в качестве оплаты за товары. Она вводила в заблуждение продавцов и присваивала сдачу. В результате действий подсудимой имущественный ущерб был нанесен пяти потерпевшим на общую сумму 88 500 тенге.



Вина подсудимой была доказана показаниями потерпевших, результатами судебных экспертиз и банковскими переводами. Прокурор запросил для обвиняемой наказание в виде ограничения свободы сроком на три года. Подсудимая признала свою вину и попросила суд о более мягком наказании, пообещав возместить ущерб.

Суд, учитывая чистосердечное раскаяние как смягчающее обстоятельство, назначил наказание в виде трех лет ограничения свободы. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговор вынесен по п. 4 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан, он еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом приговоре. Житель Астаны осужден на 12 лет за мошенничество и подстрекательство к взятке.