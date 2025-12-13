Аэропорт Алматы предупредил пассажиров о важном изменении схемы въезда и выезда

В аэропорту Алматы с 13 декабря началась реконструкция главной входной группы на территорию аэровокзального комплекса со стороны улицы Майлина, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе воздушной гавани, в рамках проекта планируется обновление арочной конструкции входа, а также проведение сопутствующих работ по благоустройству. Реализация проекта пройдет в два этапа и займет в общей сложности пять месяцев.

Первый этап, стартовавший сегодня, рассчитан на 2,5 месяца, после чего будет начат второй этап аналогичной продолжительности.

На время проведения первого этапа для пассажиров будут доступны три въезда и три выезда. Пять выездов временно закроют. При этом движение транспорта на территории аэропорта будет организовано по альтернативным маршрутам, обеспечивающим беспрепятственный доступ к терминалам.

Фото: аэропорт Алматы

В аэропорту призвали пассажиров учитывать изменения при планировании поездки, приезжать заранее и ориентироваться на временную навигацию. В пресс-службе заверили, что предпринимают меры для минимизации неудобств, и принесли извинения за временные ограничения.

