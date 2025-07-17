В аэропорт Алматы станет сложнее заехать и выехать
1 ЭТАП: с 23:00 17 июля до 11:00 18 июля движение будут перекрыто в сторону улицы Бухтарминская от аэропорта. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.
Фото: аэропорт Алматы
2 ЭТАП: с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля движение будут перекрыто в сторону аэропорта от улицы Бухтарминская. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.
Фото: аэропорт Алматы
Как рассказали 17 июля в акимате Алматы, на ремонтируемом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.
Фото: акимат Алматы
Пассажиров и провожающих просят заранее планировать маршрут.
16 июля 2025 года в Алматы вынесли приговор мужчине, взявшему заложников в аэропорту.