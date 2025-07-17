В аэропорт Алматы станет сложнее заехать и выехать

В Алматы по улице Майлина, в том числе на въезде в аэропорт, вводят временные ограничения движения в связи с ремонтом дороги, сообщает Zakon.kz.

1 ЭТАП: с 23:00 17 июля до 11:00 18 июля движение будут перекрыто в сторону улицы Бухтарминская от аэропорта. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.

Фото: аэропорт Алматы

2 ЭТАП: с 23:00 18 июля до 6:00 19 июля движение будут перекрыто в сторону аэропорта от улицы Бухтарминская. По противоположной стороне будет организовано реверсивное движение.

Фото: аэропорт Алматы

Как рассказали 17 июля в акимате Алматы, на ремонтируемом участке будут установлены предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

Фото: акимат Алматы

Пассажиров и провожающих просят заранее планировать маршрут.

16 июля 2025 года в Алматы вынесли приговор мужчине, взявшему заложников в аэропорту.