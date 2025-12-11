#Казахстан в сравнении
События

Хорошую новость сообщили пассажирам и гостям аэропорта Алматы

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 10:18 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
11 декабря 2025 года гостям и пассажирам аэропорта Алматы рассказали о возобновлении заезда общественного транспорта на территорию, сообщает Zakon.kz.

Заезд возобновлен с 1 декабря 2025.

"Теперь пассажиры могут добраться до аэропорта напрямую на общественном транспорте, что значительно повышает удобство и доступность поездки. В настоящее время на территорию аэропорта заезжают два маршрута: дневной №92 и ночной №3. Остановки расположены рядом с терминалами T1 (Терминал внутренних рейсов) и T2 (Международный терминал)", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: аэропорт Алматы

Интервалы движения составляют от 8 до 12 минут, а зимой с учетом дорожной ситуации от 10 до 15 минут. Днем также предусмотрен технологический перерыв, во время которого автобусы временно находятся на территории аэропорта, после чего вновь продолжают движение по маршруту.

Корреспондент Zakon.kz ранее подготовил репортаж о том, как живет один из самых загадочных маршрутов – ночной автобус №3.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
