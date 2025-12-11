Хорошую новость сообщили пассажирам и гостям аэропорта Алматы

11 декабря 2025 года гостям и пассажирам аэропорта Алматы рассказали о возобновлении заезда общественного транспорта на территорию, сообщает Zakon.kz.

Заезд возобновлен с 1 декабря 2025.

"Теперь пассажиры могут добраться до аэропорта напрямую на общественном транспорте, что значительно повышает удобство и доступность поездки. В настоящее время на территорию аэропорта заезжают два маршрута: дневной №92 и ночной №3. Остановки расположены рядом с терминалами T1 (Терминал внутренних рейсов) и T2 (Международный терминал)", – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Фото: аэропорт Алматы

Интервалы движения составляют от 8 до 12 минут, а зимой с учетом дорожной ситуации от 10 до 15 минут. Днем также предусмотрен технологический перерыв, во время которого автобусы временно находятся на территории аэропорта, после чего вновь продолжают движение по маршруту.

