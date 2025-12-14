Казахстанский предприниматель избежал тюрьмы после массового отравления гостей в своем ресторане

Ресторатор, по вине которого произошло массовое отравление в Павлодаре, избежал тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Отравление гостей на свадьбе произошло еще в июне, передает "КТК" 12 декабря. Тогда из элитного ресторана Павлодара в больницу попало больше 30 человек, в том числе беременная женщина и восьмилетний ребенок.

У всех были одинаковые симптомы:

тошнота;

диарея;

высокая температура.

Заведение почти сразу закрыли, а смывы показали в продуктах следы стафилококка, сальмонеллеза и массу других инфекций.

Под следствие за нарушение санитарных правил попал 26-летний хозяин заведения. Ему грозили большой штраф или даже тюрьма, но в итоге мужчина попал под амнистию.

