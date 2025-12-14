Казахстанский предприниматель избежал тюрьмы после массового отравления гостей в своем ресторане
Фото: pixabay
Ресторатор, по вине которого произошло массовое отравление в Павлодаре, избежал тюрьмы, сообщает Zakon.kz.
Отравление гостей на свадьбе произошло еще в июне, передает "КТК" 12 декабря. Тогда из элитного ресторана Павлодара в больницу попало больше 30 человек, в том числе беременная женщина и восьмилетний ребенок.
У всех были одинаковые симптомы:
- тошнота;
- диарея;
- высокая температура.
Заведение почти сразу закрыли, а смывы показали в продуктах следы стафилококка, сальмонеллеза и массу других инфекций.
Под следствие за нарушение санитарных правил попал 26-летний хозяин заведения. Ему грозили большой штраф или даже тюрьма, но в итоге мужчина попал под амнистию.
Ранее в Астане четыре работника тандырной попали в больницу с ожогами.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript