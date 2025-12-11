Четыре работника столичной тандырной попали в больницу с ожогами

В районе Алматы, на ул. М. Жумабаева в Астане, произошло возгорание одноэтажной тандырной, пристроенной к двухэтажному зданию, сообщает Zakon.kz.

До прибытия подразделений ДЧС произошел хлопок газовоздушной смеси бытового газового баллона. Из-за этого тандырная была частично разрушена.

Спасатели оперативно вынесли пять газовых баллонов, не пустив огонь в основное здание. Благодаря слаженным и быстрым действиям огнеборцев пожар потушили.

Несмотря на это, с ожогами в больницу доставили четыре работника тандырной. Состояние пострадавших уточняется.





