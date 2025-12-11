#Казахстан в сравнении
Происшествия

Четыре работника столичной тандырной попали в больницу с ожогами

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 21:21 Фото: pexels
В районе Алматы, на ул. М. Жумабаева в Астане, произошло возгорание одноэтажной тандырной, пристроенной к двухэтажному зданию, сообщает Zakon.kz.

До прибытия подразделений ДЧС произошел хлопок газовоздушной смеси бытового газового баллона. Из-за этого тандырная была частично разрушена.

Спасатели оперативно вынесли пять газовых баллонов, не пустив огонь в основное здание. Благодаря слаженным и быстрым действиям огнеборцев пожар потушили.

Несмотря на это, с ожогами в больницу доставили четыре работника тандырной. Состояние пострадавших уточняется.


Ранее сообщалось, что в Астане несколько человек пострадали в жутком ДТП: одного пассажира зажало между авто.

Аксинья Титова
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: