Сильный ветер в Атырау: повреждены дома, транспорт и зафиксированы массовые отключения света

14 декабря 2025 года в Атырау и области из-за сильного порывистого ветра произошли аварийные отключения электроэнергии, а также повреждения кровли и фасадной облицовки жилых, административных зданий и повреждено несколько транспортов сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ТОО "Атырау-Жарык", перебои с электроснабжением зафиксированы в микрорайоне Береке, в районе Черной речки, в дачной зоне села Береке, а также на отдельных улицах пригородного села Алмалы. Основной причиной аварий стали обрывы проводов на воздушных линиях электропередачи из-за сильных порывов ветра.

"В настоящее время на местах работают оперативно-выездные бригады. Для устранения повреждений задействована спецтехника, в том числе гидроподъемники. По сетям напряжением 0,4 кВ по городу и населенным пунктам зарегистрировано порядка 40 обращений, все они находятся в работе. В отдельных случаях восстановление электроснабжения занимает до 15 минут, в других – больше", – сообщили Zakon.kz коммунальщики.

Кроме того, по данным заместителя начальника Департамента по ЧС Атырауской области Кымбата Копбаева, в результате сильного ветра с порывами до 24 м/с в городе Атырау, а также в Курмангазинском, Махамбетском и Макатском районах зафиксированы срывы кровель на 10 объектах, в том числе на семи административных зданиях, двух многоквартирных жилых домах и одном частном доме.

Фото: скриншот видео/ Facebook Нурлана Жунасова

В числе поврежденных объектов – школы, поликлиники, сельский клуб, перинатальный центр и жилые дома. Также в результате срыва козырька здания повреждены три автобуса. А в одном из случаев крыша дома упала на припаркованный автомобиль. К счастью, пострадавших нет.

Фото: скриншот видео/ Facebook Нурлана Жунасова

Между тем в полиции области сообщили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, сопровождающимися метелью, сильным ветром и гололедом, временно ограничено движение транспорта на ряде автомобильных дорог республиканского значения. В настоящее время закрыты автодороги Атырау – Уральск, Атырау – Актобе, а также Атырау – Доссор – Бейнеу.

Согласно штормовому предупреждению "Казгидромета" на 14 декабря, в Атырау ожидаются снег, гололед и метель. Ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

