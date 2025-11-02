#Народный юрист
Мир

Эстонец нашел в лесу авиационную бомбу весом 250 килограммов

эстонец нашел в лесу авиационную бомбу, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 01:16 Фото: pixabay
В Эстонии, недалеко от границы с Россией, обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу, сообщает Zakon.kz.

По информации Рostimees, гулявший по лесу человек нашел взрывное устройство крупного размера. Затем на место прибыли саперы, которые установили, что это авиабомба.

В какой стране и в какое время был изготовлен боеприпас, издание не пишет.

Ранее сообщалось, что в Мексике 23 человека погибли при пожаре и взрыве в магазине.

Читайте также
Пентагон приостановил поставку Израилю боеприпасов
09:33, 10 мая 2024
Пентагон приостановил поставку Израилю боеприпасов
В Минобороны и МИДе высказались об упавших в ЗКО беспилотниках
12:28, 26 марта 2025
В Минобороны и МИДе высказались об упавших в ЗКО беспилотниках
Аэропорт на границе Франции и Швейцарии эвакуирован из-за сообщения о бомбе
00:22, 20 октября 2023
Аэропорт на границе Франции и Швейцарии эвакуирован из-за сообщения о бомбе
