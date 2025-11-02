Эстонец нашел в лесу авиационную бомбу весом 250 килограммов

В Эстонии, недалеко от границы с Россией, обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу, сообщает Zakon.kz.

По информации Рostimees, гулявший по лесу человек нашел взрывное устройство крупного размера. Затем на место прибыли саперы, которые установили, что это авиабомба.

В какой стране и в какое время был изготовлен боеприпас, издание не пишет.

Ранее сообщалось, что в Мексике 23 человека погибли при пожаре и взрыве в магазине.