Эстонец нашел в лесу авиационную бомбу весом 250 килограммов
Фото: pixabay
В Эстонии, недалеко от границы с Россией, обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу, сообщает Zakon.kz.
По информации Рostimees, гулявший по лесу человек нашел взрывное устройство крупного размера. Затем на место прибыли саперы, которые установили, что это авиабомба.
В какой стране и в какое время был изготовлен боеприпас, издание не пишет.
Ранее сообщалось, что в Мексике 23 человека погибли при пожаре и взрыве в магазине.
