Общество

В Казахстане идет перезагрузка регулирования бизнеса: вклад программы "Өрлеу" и фонда "Даму"

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 08:55 Фото: Zakon.kz
В рамках перезагрузки регулирования бизнеса в Казахстане действует принцип "регулирования с чистого листа", сообщает Zakon.kz.

Так, например, пересматриваются требования, убираются устаревшие нормы и обновляется система госконтроля. Поэтому в Казахстане значительно упрощаются условия для ведения бизнеса, передает пресс-служба правительства страны.

Фото: пресс-служба правительства РК

В текущем году запущена программа льготного финансирования "Өрлеу". Более 1 700 проектов профинансировано на сумму 482 млрд тенге, что подтверждает высокий спрос и эффективность данного инструмента. На базе Фонда "Даму" созданы два гарантийных фонда, которые расширяют доступ предпринимателей к финансированию:

  • гарантийный фонд-1 выдает гарантии портфельным методом, кредитование производится через банки второго уровня по проектам с суммой финансирования до 7 млрд тенге. На текущий момент фонд поддержал 2 384 проекта на сумму 417,7 млрд тенге, предоставив гарантий на 229,9 млрд тенге;
  • гарантийный фонд-2 ориентирован на крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты. По ГФ-2 уже реализован первый крупный проект стоимостью 7,1 млрд тенге, обеспечив гарантией на 2,8 млрд тенге;
  • еще один проект на стадии подписания.

В дальнейшем планируется переход к более адресной и точечной поддержке с учетом отраслевых и региональных особенностей, что позволит эффективнее раскрывать потенциал разных сегментов бизнеса. Таким образом, поддержка предпринимательства развивается непрерывно и охватывает все стадии – от появления идеи до масштабирования. Программа "Өрлеу" и другие меры формируют прочную основу для роста объемов производства.

"В свою очередь активность бизнеса подтверждает, что предпринимательская среда Казахстана становится более зрелой, устойчивой и динамичной", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что инвесторы из КНР откроют в городе Таразе завод по производству смарт-технологий для управления водными ресурсами и ирригационными системами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Последние
Популярные
