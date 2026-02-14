Не мешайте спецтехнике: полиция Алматы обратилась к горожанам

Департамент полиции Алматы обратился к жителям и гостям города с просьбой не останавливаться на автомобиле и не парковаться в неположенных местах, сообщает Zakon.kz.

Неправильная остановка и стоянка автомобилей остаются одними из наиболее распространенных нарушений, особенно в зимний период. Брошенные на проезжей части и во дворах машины мешают уборке снега, затрудняют движение транспорта и создают угрозу безопасности, говорится в сообщении полиции.

"В условиях снегопадов ответственность каждого водителя возрастает. Неправильно припаркованный автомобиль может не только затруднить уборку города, но и помешать проезду экстренных служб. Мы призываем горожан соблюдать правила парковки и проявлять взаимное уважение на дороге", – отметил начальник Управления административной полиции города Алматы Серик Шумаев.

Полиция напоминает, что за нарушение правил остановки и стоянки предусмотрена ответственность.

Также в связи с лавинной опасностью в горах Алматы установили блокпосты.