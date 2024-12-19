Полиция Алматы обратилась к незарегистрированным жителям города
Фото: Zakon.kz
Полиция города Алматы 19 декабря напомнила об обязательной регистрации граждан по месту жительства, сообщает Zakon.kz.
Как отметили в пресс-службе ДП, если человек живет в городе от 10 дней до месяца без регистрации по месту пребывания, согласно требованиям статьи 492 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрено предупреждение.
"А за проживание без регистрации свыше одного месяца – штраф в размере 7 месячных расчетных показателей", – рассказала начальник отдела Управления миграционной службы ДП Алматы Жанна Жакипбаева.
Постановка на учет по месту временного пребывания осуществляется с согласия собственника жилья, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронно-цифровой подписи.
Ранее, в декабре, полиция рассказала о рейдах, проводимых в общежитиях.
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