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Общество

Полиция Алматы обратилась к незарегистрированным жителям города

ЦОН, зал ожидания, правительство для граждан, центры обслуживания населения , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 09:22 Фото: Zakon.kz
Полиция города Алматы 19 декабря напомнила об обязательной регистрации граждан по месту жительства, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДП, если человек живет в городе от 10 дней до месяца без регистрации по месту пребывания, согласно требованиям статьи 492 Кодекса об административных правонарушениях, предусмотрено предупреждение.

"А за проживание без регистрации свыше одного месяца – штраф в размере 7 месячных расчетных показателей", – рассказала начальник отдела Управления миграционной службы ДП Алматы Жанна Жакипбаева.

Постановка на учет по месту временного пребывания осуществляется с согласия собственника жилья, выраженного в письменной либо электронной форме, удостоверенного посредством электронно-цифровой подписи.

Ранее, в декабре, полиция рассказала о рейдах, проводимых в общежитиях.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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