Глава Минэнерго обсудил с Минфином США санкционные риски для Казахстана
Фото: Минэнерго США
В Вашингтоне министр энергетики РК Ержан Аккенженов 6 ноября провел встречу с директором Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Брайаном Смитом, сообщает Zakon.kz.
По информации Минэнерго РК, в ходе встречи стороны обсудили вопросы минимизации непреднамеренных последствий санкционной политики США для казахстанской экономики и практические аспекты взаимодействия с партнерами в условиях действующих ограничений.
"Стороны подтвердили настроенность на открытый, прагматичный и транспарентный диалог на основе взаимного уважения и договорились продолжить консультации", – сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне в присутствии президента Касым-Жомарта Токаева подписан меморандум между Казахстаном и США, направленный на развитие сотрудничества в сфере критически важных минералов.
