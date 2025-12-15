Морозы до -28°С, снег и метель обрушатся на Казахстан

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 16, 17 и 18 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на страну обрушатся осадки, метель и гололед.

"Обширный циклон сохранит свое влияние на большую часть Казахстана, в связи с этим сохраняются снег, метель, на юге, юго-востоке страны – осадки в виде дождя и снега, гололед, в горных районах – метель. По республике сохраняется порывистый ветер 15-20, временами 23-28 м/с, на юге, юго-востоке страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Температурный фон также изменится – ожидается похолодание:

в западных регионах страны колебание температуры ночью от -10-18°С до -3-13°С, днем от 0-15°С до -3+5°С,

в северных, центральных и восточных регионах понижение ночью до -7-15°С до -12-28°С, днем от -5-15°С до -8-18°С,

на юге, юго-востоке страны понижение ночью от -3-11°С до -5-20°С, днем от -5+2°С до -1-13°С.

