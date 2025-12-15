#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
522.38
612.6
6.54
Общество

Морозы до -28°С, снег и метель обрушатся на Казахстан

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 12:43 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на 16, 17 и 18 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на страну обрушатся осадки, метель и гололед.

"Обширный циклон сохранит свое влияние на большую часть Казахстана, в связи с этим сохраняются снег, метель, на юге, юго-востоке страны – осадки в виде дождя и снега, гололед, в горных районах – метель. По республике сохраняется порывистый ветер 15-20, временами 23-28 м/с, на юге, юго-востоке страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Температурный фон также изменится – ожидается похолодание:

  • в западных регионах страны колебание температуры ночью от -10-18°С до -3-13°С, днем от 0-15°С до -3+5°С,
  • в северных, центральных и восточных регионах понижение ночью до -7-15°С до -12-28°С, днем от -5-15°С до -8-18°С,
  • на юге, юго-востоке страны понижение ночью от -3-11°С до -5-20°С, днем от -5+2°С до -1-13°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 12:43
Температурные качели от +13 до -35: подробный прогноз на декабрь в Казахстане

Ранее жителей и гостей Алматы предупредили о непогоде, которая ожидается 15 декабря 2025 года. Подробнее об этом – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
26,6 трлн тенге на депозитах: как и где хранят деньги казахстанцы
13:07, Сегодня
26,6 трлн тенге на депозитах: как и где хранят деньги казахстанцы
Снег, дожди и метель надвигаются на Казахстан
17:59, 02 декабря 2025
Снег, дожди и метель надвигаются на Казахстан
Названы области Казахстана, на которые обрушатся заморозки до -9°С
17:28, 15 октября 2025
Названы области Казахстана, на которые обрушатся заморозки до -9°С
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: