Почему мини-НПЗ не спасут рынок топлива в Казахстане – объяснение Минэнерго

Министр энергетики Ерлан Аккенженов объяснил, почему в стране рассматривают расширение Атырауского НПЗ вместо строительства нового завода или развития мини-НПЗ, передает Zakon.kz.

Соответствующий вопрос задали журналисты.

"В части расширения мы будем применять передовые технологии по очистке отходящих газов. Такие технологии сейчас доступны, все это заложено в Экологическом кодексе – против законодательства никто не пойдет. Все оборудование будет соответствовать экологическим требованиям", – ответил Аккенженов.

Министр отметил, что в настоящее время в стране действуют 20 мини-НПЗ, однако в соответствии с законом государство обеспечивает нефтью только те предприятия, чья годовая мощность превышает 800 тыс. тонн.

"Мини-НПЗ вообще не отвечают экологическим требованиям: они производят топливо более низких экологических классов, которые не соответствуют стандартам даже некоторых наших соседей. Они не отвечают требованиям К2, тогда как в Казахстане уже давно производится топливо качества К4, а АНПЗ готов выпускать дизель и бензин класса К5. С точки зрения экологических требований ситуация с мини-НПЗ, мягко говоря, неблагоприятная. Их продукция не соответствует экологическим стандартам. Более того, они не производят востребованную на сегодня продукцию, которая в том числе облагается акцизами", – продолжил он.

По его словам, мини-НПЗ не обеспечивают поступлений в бюджет, поскольку вся их продукция идет на экспорт, и, как следствие, реальной пользы государству они не приносят.

