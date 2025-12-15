#Казахстан в сравнении
Общество

71% опрошенных казахстанцев уверены в курсе развития страны

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 14:12 Фото: Zakon.kz
Национальный аналитический центр в рамках подведения итогов 2025 года провел общенациональный социологический опрос, охвативший все регионы Казахстана. В нем приняли участие 1000 респондентов, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 15 декабря в центре, результаты исследования показывают, что граждане положительно оценивают прошедший год. В условиях глобальной нестабильности такой результат свидетельствует о высоком уровне адаптации общества к происходящим изменениям.

Год личных достижений и стабильности

"На первый вопрос: "Каким был для вас 2025 год?" некоторые респонденты сначала колебались. Это говорит о том, что в суете повседневной жизни не всегда сразу ясно, что год будет характеризоваться не только трудностями, но и достижениями. Кроме того, результаты опроса показали, что позитивных оценок было в 3,5 раза больше, чем негативных. В частности, только 11% респондентов оценили 2025 год как неудачный, в то время как 37% назвали его успешным. Большинство респондентов (52%) описали год как в целом стабильный период, без явных позитивных или негативных тенденций", – отмечено в итогах опроса.

Ключевые события, повлиявшие на общественное мнение в течение года

Говоря о достижениях в 2025 году, казахстанцы в первую очередь отметили такие области, как спорт, технологии и цифровизация, развитие киноиндустрии, промышленности, а также строительство школ, больниц и других объектов социальной инфраструктуры.

Когда респондентов попросили назвать самые яркие и позитивные события 2025 года, чаще всего упоминались следующие:

  • Исторический матч между "Кайратом" и "Реалом Мадрид" и другие достижения наших спортсменов.
  • Концерты мировых звезд (Джей Ло, Backstreet Boys) и празднования различных юбилеев (180-летие Абаи, 80-летие Победы, 30-летие Конституции и др.).
  • Открытие новых школ и больниц, улучшение инфраструктуры (дорог, градостроительство и т. д.),
  • Крупнейшие достижения в области искусственного интеллекта (Alem.ai, суперкомпьютер, Higgsfield AI).
  • Международные встречи президентов (Дональда Трампа, Си Цзиньпина и др.).
"Позитивные события в течение года не только свидетельствуют о повышении морального духа, но и указывают на реальные изменения и достижения в ключевых областях страны, таких как образование, здравоохранение, экология и технологии", – отметили в Национальном аналитическом центре.

В этом контексте поддержку выбранного направления развития страны подтверждают также конкретные данные, полученные в результате исследования:

  • 71% казахстанцев отметили, что страна развивается в правильном направлении. Эти данные показывают, что большинство людей связывают события года со стабильным развитием страны и стабильностью государственной политики.
  • 77% казахстанцев выразили поддержку деятельности президента. Такой высокий уровень поддержки свидетельствует о том, что они воспринимают президента как лидера, определяющего правильное направление развития страны.

Уверенность в выбранном направлении развития страны и высокая поддержка президента свидетельствуют о формировании в обществе единого мнения о будущем направлении развития Казахстана.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
