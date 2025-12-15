#Казахстан в сравнении
Общество

Определение и изменение национальности ребенка: важное разъяснение для казахстанцев

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 18:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 15 декабря 2025 года, прокуратура Астаны выступила с важным разъяснением касательно способов определения и изменения национальности ребенка в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Старший прокурор Управления столичной прокуратуры Алия Кыстаубаева напомнила, что в апреле текущего года Конституционным судом вынесено нормативное постановление №70 о проверке на соответствие Конституции статьи 65 Кодекса "О браке (супружестве) и семье".

"Данной нормой установлено, что национальность ребенка определяется национальностью его родителей и в дальнейшем может быть изменена только на национальность другого родителя. Конституционный суд отмечает, что статья 65 кодекса не учитывает различных жизненных ситуаций, когда определение и изменение национальности ребенка исключительно по национальности родителей невозможны", – отметила она.

Так, по ее словам, может быть неизвестна личность родителей или могут отсутствовать документы либо сведения в них, подтверждающие национальность родителей.

"Статья также не учитывает ситуации, когда ребенок передается на воспитание в семью или воспитывается в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, желая принять национальность, отличающуюся от национальности родителей, в силу своего пребывания и воспитания в иной национально-культурной среде", – разъяснила старший прокурор.

В этой связи, как пояснила Алия Кыстаубаева, Конституционный суд признал не соответствующей Конституции РК статью 65 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" – в части, не предусматривающей иные способы определения и изменения национальности ребенка.

О том, что статья 65 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" признана неконституционной, стало известно 17 апреля 2025 года. Подробнее – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
