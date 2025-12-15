#Казахстан в сравнении
События

Застряли в пробках 1500 машин: непогода парализовала регион в Казахстане

пробка на трассе в Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 12:51 Фото: ДП Актюбинской области
14 декабря 2025 года в Актюбинской области наблюдались сильная метель, буран и нулевая видимость. Из-за этого все автодороги в регионе временно закрыли для движения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали сегодня, 15 декабря, в полиции Актюбинской области, в период действия ограничений на паркингах, автокемпингах и вдоль дорог скопилось более 1,5 тысячи транспортных средств: легковые авто, пассажирские автобусы и грузовики.

"Сотрудники полиции и экстренных служб круглосуточно контролировали ситуацию, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан. С утра 15 декабря погодные условия в области стабилизировались. После оценки состояния проезжей части и уровня безопасности было принято решение о поэтапном возобновлении движения. В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции организовали сопровождение автотранспорта, сформировав колонны. Движение осуществляется под контролем патрульных экипажей с соблюдением скоростного режима и необходимых мер предосторожности", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы призывают водителей строго соблюдать требования безопасности, учитывать погодные условия и рекомендации сотрудников полиции.

Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали, что на трассах вводят зимний режим: "плавающая" скорость и знаки ограничения.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
