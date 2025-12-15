Как Казахстан готовится к росту энергопотребления

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге рассказал, что к 2035 году планируется фактически удвоить объем выработки электроэнергии за счет ввода и модернизации мощностей, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго рассказал, что за 25 лет потребление электроэнергии в стране выросло в 2,5 раза.

"В начале 2000-х годов выработка электроэнергии в Казахстане составляла порядка 50 млрд кВт/ч в год. По итогам прошлого года этот показатель достиг 117,9 млрд кВт/ч, а в текущем году запланировано выработать около 122 млрд кВт/ч. Нами разработан конкретный план по наращиванию мощностей и увеличению выработки электроэнергии. До 2035 года планируется ввести новые и реконструировать существующие мощности суммарно на 26,4 ГВт, фактически удвоив объем выработки электроэнергии", – заявил Ерлан Аккенженов.

Министр также отметил, что рост потребления обусловлен технологическим развитием, которое не стоит на месте.

"Сегодня в стране функционируют два суперкомпьютера – Alem AI и вычислительные мощности Satbayev University. С развитием искусственного интеллекта, суперкомпьютеров, строительством центров обработки данных и ростом промышленного производства потребление электроэнергии будет неминуемо увеличиваться. В соответствии с задачей, поставленной президентом в Послании народу Казахстана, будет продолжено развитие угольной генерации – с применением современных и экологически чистых технологий. Недавно проведен конкурс на строительство ГРЭС-3 – современной станции мощностью 2600 МВт, которая будет расположена в Павлодарской области, вблизи Экибастуза, где уже действуют две крупные электростанции", – дополнил Аккенженов.

По его словам, часть новой ГРЭС будет оснащена маневренной генерацией – современные технологии позволяют эффективно реализовывать такие решения даже на угольных станциях.

"Также планируется строительство трех ТЭЦ – в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Параллельно реализуются проекты в газовой генерации. В Шымкенте ведется строительство парогазовой установки мощностью 1000 МВт. Кроме того, в текущем году глава государства принял участие в запуске блока из трех парогазовых установок "Туркестан" общей мощностью 270 МВт. Эти объекты маневренной генерации позволяют стабилизировать энергосистему на фоне нестабильной выработки электроэнергии из возобновляемых источников", – продолжил Аккенженов.

Он подчеркнул, что все эти проекты направлены на обеспечение устойчивой работы национальной энергосистемы, и цель Казахстана – удвоить выработку электроэнергии к 2035 году.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал о проектах по расширению НПЗ, которые должны увеличить объем нефтепереработки в стране более чем в два раза.