В Минэнерго рассказали о влиянии перевода времени на энергопотребление

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов 15 декабря 2025 года на брифинге в ведомстве озвучил, как перевод часов повлиял на потребление электроэнергии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, перевод времени никак не повлиял на потребление электроэнергии.

"Вот простой пример: Восточно-Казахстанская область, где больше всего этот нюанс проявляется. За прошлый год по сравнению с позапрошлым потребление выросло всего на 1%. При этом есть рост населения, строятся новые объекты и так далее. Это зависит от многих факторов. А вот в Атырауской области, где часы не меняли, потребление выросло на 13%, потому что там открываются новые производства и так далее. Поэтому, по нашему мнению, мнению энергетического сообщества, перевод часов, во-первых, не был связан с энергетикой, а во-вторых, не оказал существенного влияния на рост потребления. Вечером темнеет раньше, но и утром светает раньше – пик нагрузки просто сместился", – дополнил Сунгат Есимханов.

Он пообещал по итогам года представить все расчеты и добавил, что ежегодный рост потребления электроэнергии на уровне 3-4% сохранился. Как считает вице-министр, если бы перевод часов действительно повлиял на ситуацию, этот показатель был бы заметно выше.

11 марта 2025 года в правительстве представили итоги мониторинга влияния перевода времени на здоровье казахстанцев.