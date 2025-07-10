Яндекс Такси обязали ограничить рост цен в пиковые часы и защитить доходы водителей

В Агентстве по защите и развитию конкуренции 10 июля состоялось очередное совещание мониторинговой группы рынка услуг такси с применением аппаратно-программного комплекса и (или) мобильного приложения заказа такси, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, в ходе совещания рассмотрены итоги аудита эффективности алгоритмического ценообразования Яндекс Такси, проведенного агентством совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, а также с привлечением компетентных специалистов.

"Напомним, обязанность пройти аудит была возложена на Яндекс Такси в рамках антимонопольного комплаенса. Целью аудита стало изучение сервиса Яндекс, в том числе условий и параметров, влияющих на ценообразование услуг такси. Первичный аудит выявил риски в системе, способные повлиять на ценообразование. В их числе – несоответствие границ города административно-территориальным границам, повышение цены за счет неценовых компонентов, отсутствие в приложении полной информации для расчета цены, дискриминация по местоположению пассажиров в аэропорту и другие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельные риски были устранены, по другим Яндекс приняты обязательства по их устранению. Так, на основании уведомления агентства изменены правила программы лояльности пользователей (программа Яндекс+). В результате изменений Яндекс полностью взял на себя все расходы по данной программе (предоставляемые клиентам скидки).

В действующий комплаенс Яндекса также внесены изменения, обязывающие компанию реализовать комплекс мер, направленных на недопущение нарушений антимонопольного законодательства, необоснованного повышения цен на услуги такси в периоды повышенного спроса, а также на предотвращение снижения доходов водителей.

В ходе совещания рассмотрены проблемные вопросы водителей Яндекс Такси, сформированные на основании поступающих в агентство обращений.

Также заслушан отчет представителей Яндекс Такси по соблюдению пунктов антимонопольного комплаенса за I квартал 2025 года.

По итогам заседания мониторинговой группой вынесены рекомендации в отношении государственных органов и Яндекс Такси.

Ранее сообщалось, что таксисты в Астане пожаловались на поборы за доступ к автобусным полосам.

