Аким Хромтау арестован

На два месяца арестован аким Хромтау Сагындык Шабикбаев, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе Актюбинского областного суда сегодня, 12 ноября 2025 года.

"Суд санкционировал арест подозреваемого сроком на два месяца на время проведения досудебного расследования. Другая информация не разглашается", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе облсуда.

По данным Kazinform, он подозревается по статье "Получение взятки" УК РК.

Сагындык Шабикбаев родился 24 июля 1985 года в Костанайской области. В 2008 году окончил Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева (КазНИТУ) по специальности "Инженер".

Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности инспектора МЮ РК ГУ филиал "ЦОН Актюбинской области" Айтекебийского района Актюбинской области. В разные годы работал в ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района", ГУ "Аппарат акима Хромтауского района", ГУ "Аппарат акима города Хромтау".

С декабря 2018 года по сентябрь 2023-го был заместителем акима Хромтау.

Акимом Хромтау был избран в сентябре 2023 года решением Хромтауской районной территориальной избирательной комиссии.

Материал по теме Как осужденная за коррупцию Бакытгуль Хаменова оказалась на тое, рассказали в Генпрокуратуре

Ранее стало известно, что бывшего прокурора двух городов посадили на 4,5 года. Марату Успанову, который пять лет занимал должность прокурора города Аркалыка и один год – прокурора Рудного, вынесли приговор в суде №2 Костаная 31 октября 2025 года.