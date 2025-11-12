Аким Хромтау арестован
Информацию подтвердили в пресс-службе Актюбинского областного суда сегодня, 12 ноября 2025 года.
"Суд санкционировал арест подозреваемого сроком на два месяца на время проведения досудебного расследования. Другая информация не разглашается", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе облсуда.
По данным Kazinform, он подозревается по статье "Получение взятки" УК РК.
Сагындык Шабикбаев родился 24 июля 1985 года в Костанайской области. В 2008 году окончил Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева (КазНИТУ) по специальности "Инженер".
Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности инспектора МЮ РК ГУ филиал "ЦОН Актюбинской области" Айтекебийского района Актюбинской области. В разные годы работал в ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района", ГУ "Аппарат акима Хромтауского района", ГУ "Аппарат акима города Хромтау".
С декабря 2018 года по сентябрь 2023-го был заместителем акима Хромтау.
Акимом Хромтау был избран в сентябре 2023 года решением Хромтауской районной территориальной избирательной комиссии.
Материал по теме
Ранее стало известно, что бывшего прокурора двух городов посадили на 4,5 года. Марату Успанову, который пять лет занимал должность прокурора города Аркалыка и один год – прокурора Рудного, вынесли приговор в суде №2 Костаная 31 октября 2025 года.