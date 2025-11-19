За счет чего будут повышаться доходы казахстанцев, рассказал Бектенов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что повышение уровня жизни и благосостояния населения будет обеспечиваться за счет качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что Программа совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по финансовому регулированию направлена на решение ключевых задач социально-экономического развития страны на ближайшие три года.

"Повышение уровня жизни и благосостояния населения будет обеспечиваться за счет качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции. Основными целями Программы является ежегодный прирост экономики на уровне не ниже 5% и реальных доходов населения в среднем на 2-3%", – сказал он.

По его словам, планируется запустить новый инвестиционный цикл, кардинально снизить барьеры для ведения бизнеса и долю участия государства в экономике, а также реализовать новые меры по содействию занятости и повышению адресности социальной поддержки.

"Особое внимание будет уделено снижению инфляции, проведению сбалансированной тарифной политики, увеличению экспорта и снижению импортозависимости", – добавил премьер.

Для устойчивого развития экономики МНЭ, Минсельхозу и торговли поручено усилить работу по контролю и снижению уровня инфляции, а также минимизации влияния внешних факторов на рост цен.

"Необходимо обеспечить соблюдение предельного вклада тарифов на коммунальные услуги. С учетом моратория на повышение цен на горюче-смазочные материалы усиливается диспаритет цен с соседними государствами. Проще говоря, наш бензин и дизель намного дешевле, чем у соседей. Поэтому министерствам энергетики, торговли, финансов, внутренних дел, Агентству по финансовому мониторингу и Пограничной службе необходимо обеспечить жесткий контроль за балансом топлива и перетоками нефтепродуктов", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерствам сельского хозяйства, торговли и промышленности поручено повысить обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией. Указал он на необходимость активнее использовать стабилизационные фонды, форвардные договора, субсидирование на удешевление стоимости продукции, соглашения с субъектами торговли по обеспечению ценовой стабильности.

"Приоритетом должно стать наращивание производства продуктов питания, особенно тех, по которым сегодня наблюдается высокая импортозависимость. Эти меры должны стабилизировать цены на продукты питания, тем самым снижая уровень продовольственной инфляции. Министерству торговли совместно с акимами регионов необходимо усилить работу по выявлению непродуктивных посредников", – добавил глава Кабмина.

Указал он и на важность активного развития несырьевого экспорта и расширения рынков сбыта. А также на необходимость увеличить количество инструментов поддержки отечественных экспортеров продукции с высокой добавленной стоимостью.

Одним из ключевых факторов роста экономики остается активная реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях.

"Вовлечение капиталов банков второго уровня в кредитование реального сектора придаст значительный импульс развитию отечественной экономики. Совместными усилиями необходимо выработать дополнительные действенные финансовые инструменты, упростить и оцифровать весь процесс кредитования бизнеса. Минимизация административных барьеров и повышение гибкости в работе с инвесторами позволит увеличить долю корпоративного кредитования", – считает премьер-министр.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин представил "Программу по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы".